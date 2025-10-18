Roma, 800 kg di rifiuti edili nel furgone: due denunciati per trasporto abusivo

Un furgone carico di 800 chili di calcinacci lungo la via del Mare, un altro autocarro pieno di rifiuti pericolosi nella zona della Tuscolana.

Due scene diverse, ma un copione simile: quello dell’abbandono illegale dei materiali edili e del trasporto abusivo di rifiuti.

A mettere fine al traffico, in due blitz a poche ore di distanza, sono state le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il primo intervento è scattato all’altezza del Grande Raccordo Anulare, dove gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno fermato un furgone dall’aspetto sospetto. All’interno, una montagna di calcinacci, piastrelle rotte e materiale edile: oltre 800 chili di rifiuti speciali.

Il conducente, un 35enne romeno, non aveva alcuna autorizzazione al trasporto. Per lui è scattata la denuncia per violazione delle norme ambientali e il sequestro del mezzo, carico compreso.

Poche ore dopo, un secondo controllo — questa volta nella zona del Quadraro, lungo la Tuscolana — ha portato a un nuovo sequestro.

Le pattuglie dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), impegnate nei controlli contro i mercatini abusivi, hanno intercettato un autocarro che trasportava metri cubi di rifiuti di ogni genere, tra cui anche materiali pericolosi provenienti da attività di “svuota cantine”.

Il conducente, un 66enne marocchino, è stato denunciato e multato per oltre 3.000 euro. Gli agenti gli hanno anche ritirato la patente e posto sotto sequestro il veicolo.

