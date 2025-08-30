Roma accoglie il World Tourism Event 2025: il patrimonio Unesco al centro della Capitale

Dopo l’appuntamento del 2019, Roma torna ad essere il palcoscenico internazionale del turismo culturale con la 16ª edizione del World Tourism Event – Salone Internazionale del Turismo dei siti Unesco, in programma il 25 e 26 settembre 2025.

La cornice non poteva che essere d’eccezione: l’Antico Ospedale di Santo Spirito in Sassia, a pochi passi da San Pietro, luogo simbolo di accoglienza e storia, che ospiterà due giornate dedicate alla scoperta e alla valorizzazione dei tesori Unesco.

La scelta della Capitale non è casuale. Roma e il Lazio custodiscono un patrimonio unico, arricchito proprio lo scorso anno dal riconoscimento della Via Appia, la Regina Viarum, entrata ufficialmente nella lista dei beni Unesco.

A questo si aggiungono i progetti di valorizzazione dell’Appia e le procedure già avviate per l’inserimento di Ostia Antica. Il tutto in concomitanza con le celebrazioni del Giubileo 2025, che richiameranno milioni di visitatori da tutto il mondo.

Il World Tourism Event non sarà solo un’occasione di confronto tra operatori: l’evento si aprirà infatti al pubblico con un’ampia area espositiva gratuita, dove i visitatori potranno conoscere da vicino i siti patrimonio mondiale, italiani e stranieri, e le proposte turistico-ricettive legate a essi.

Il 25 settembre spazio al workshop riservato a buyer internazionali e seller italiani, organizzato in collaborazione con ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo: un momento strategico per mettere in rete territori, esperienze e operatori del settore, con l’obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici e valorizzare le eccellenze legate ai siti Unesco.

Non mancherà un’area dedicata alle esperienze e agli eventi, anch’essa gratuita, dove dimostrazioni, presentazioni di libri, incontri e attività offriranno un viaggio immersivo nel patrimonio culturale mondiale.

In questa edizione debutterà anche il Premio internazionale “Mario Bagnara” per il turismo sostenibile, un riconoscimento che guarda al futuro, premiando chi sa coniugare valorizzazione e tutela del patrimonio.

Il World Tourism Event 2025 avrà il patrocinio della Regione Lazio, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, del Ministero degli Affari Esteri e la collaborazione di enti come ICOMOS Italia, ENIT, Associazione Italiana Beni Patrimonio Mondiale, FEACU e FICLU.

Roma, città eterna, torna così a essere centro del dialogo internazionale sul turismo e sulla cultura, rafforzando la sua vocazione di capitale del patrimonio e dell’accoglienza.

