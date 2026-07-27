Roma, agguato a Tor Sapienza: 49enne gambizzato davanti alla propria abitazione

Non si ferma la striscia di episodi con armi da fuoco che insanguina le strade periferiche della Capitale.

L’ultimo grave fatto di cronaca si è consumato nella serata di domenica 26 luglio, quando un uomo di 49 anni è stato ferito da un proiettile proprio a ridosso dell’edificio in cui risiede, lungo viale Giorgio Morandi, nel cuore del quartiere Tor Sapienza.

La vittima, con alle spalle vari precedenti giudiziari, è stata affiancata da uno sconosciuto che ha fatto fuoco, colpendola ad un arto inferiore prima di dileguarsi nel buio e far perdere completamente le proprie tracce.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dagli abitanti della zona, allarmati dalla detonazione scoppiata a due passi dai portoni dei palazzi, che hanno sollecitato l’intervento del numero unico di emergenza 112.

La corsa al Policlinico e il lavoro della Scientifica

Nel giro di pochi minuti il comprensorio si è riempito delle sirene delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri unitamente ai sanitari dell’Ares 118.

Il 49enne, trovato sanguinante a terra, è stato stabilizzato sul posto e trasportato verso le corsie del Policlinico Umberto I.

Raggiunto da un singolo proiettile, l’uomo non risulterebbe fortunatamente in imminente pericolo di vita.

Nell’area della gambizzazione, intanto, le gazzelle e gli uomini dell’investigativa hanno provveduto a recintare lo spazio operativo per repertare eventuali bossoli o riscontri biologici utili alle indagini.

Un regolamento di conti o un diverbio finito male?

Gli inquirenti si sono recati presso la struttura ospedaliera per sottoporre il ferito a un primo interrogatorio, tentando di strappare elementi utili a comprendere se si sia trattato di un’esecuzione mirata o di una lite degenerata in pochissimi istanti.

I Carabinieri stanno passando al setaccio le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dislocati nella zona per ricostruire il tragitto di fuga del tiratore.

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