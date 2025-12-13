Roma, approvate le norme per la rigenerazione urbana: stop alle premialità e controlli più rigorosi
La delibera, approvata in Aula Giulio Cesare a pochi giorni dall’ok della Giunta, stabilisce regole più chiare per gli interventi sul territorio
Roma fa un passo avanti nella rigenerazione urbana. L’Assemblea Capitolina ha approvato le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 7/2017, aggiornata dalla L.R. n.12/2025, la cosiddetta Legge sulla Rigenerazione Urbana.
La delibera, approvata in Aula Giulio Cesare a pochi giorni dall’ok della Giunta, stabilisce regole più chiare per gli interventi sul territorio, con l’obiettivo di tutelare le aree delicate della città, favorire gli investimenti e garantire trasparenza agli operatori.
Il provvedimento recepisce i principi della normativa regionale ma introduce alcune limitazioni in aree sensibili, come il Centro storico e le ex aree industriali. Nel dettaglio:
-
Centro storico: non sarà più possibile ottenere premialità sugli interventi, pur restando consentite le trasformazioni secondo le norme del Piano regolatore generale (PRG).
-
Ex aree industriali: la trasformazione a residenziale sarà limitata per evitare insediamenti incompatibili con la vocazione produttiva, mentre permessi di costruire in deroga potranno essere valutati caso per caso.
-
Premialità volumetriche: gli aumenti di cubatura dovranno rispettare la volumetria preesistente, evitando incrementi eccessivi. Resta confermata la premialità del 20% per la devoluzione di costruzione e del 10% per immobili produttivi.
La delibera stabilisce inoltre che gli interventi non conformi al PRG saranno gestiti dai Municipi solo se riguardano edifici di volumetria inferiore a 3.000 mc. I Municipi dovranno inviare al Dipartimento Attuazione Urbanistica indicazioni sugli interventi richiesti e realizzati, oltre ai progetti depositati, così da consentire un monitoraggio costante.
«Roma sta vivendo una stagione straordinaria di investimenti che ha riportato la città al centro dello scenario nazionale e internazionale – spiega l’Assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia –. Era fondamentale mettere in sicurezza questa crescita con regole chiare, certe e trasparenti. Non si tratta di fermare la rigenerazione, ma di tutelarla, soprattutto nelle zone più delicate. La delibera di oggi è il frutto di mesi di lavoro, confronto con categorie professionali, associazioni e consigliere e rappresenta un passo importante per lo sviluppo sostenibile della città».
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.