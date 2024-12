Roma Capitale e SNA insieme per la formazione

Si è tenuto ieri 19 dicembre, nella Sala Gonzaga in via della Consolazione 4 il seminario “Il Gruppo e la Motivazione“, organizzato dalla Scuola di Formazione Capitolina, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna).

Era l’ultimo appuntamento del programma annuale della formazione manageriale rivolta ai dirigenti di Roma Capitale.

Obiettivo dei corsi: il rafforzamento della base valoriale e la costruzione di modelli di partecipazione e riflessione comune sul lavoro.

Sono intervenuti, per tirare le fila di quanto svolto quest’anno, l’assessore al Personale, Servizi anagrafici ed elettorali, Attuazione del programma di mandato, Comunicazione istituzionale e Decentramento amministrativo, Giulio Bugarini, il segretario generale della Sna, Riccardo Sisti, la direttrice della Direzione Formazione e Tutela del Lavoro di Roma Capitale, Silvia Pantanella, e il coordinatore del Dipartimento Management e Risorse Umane della Sna, Gianluigi Mangia.

“Sono qui per portare i saluti dell’Amministrazione e per ringraziare tutti coloro, tanto della nostra Scuola di Formazione quanto della Sna, che hanno lavorato al programma di quest’anno”, ha dichiarato l’assessore Bugarini.

“Trovo molto importante che il lavoro fatto sia stato di formazione di tipo ‘orizzontale’, ossia orientato allo sviluppo delle capacità di interazione in seno a una squadra e alla motivazione dei suoi componenti; sono elementi fondamentali perché una struttura articolata e complessa come la nostra riesca a lavorare in modo efficace”, ha aggiunto.

“La collaborazione con una struttura nazionale prestigiosa come la Sna è per noi un atout strategico di grande importanza e la partnership con loro preziosa, per la qualità della formazione erogata al nostro personale. Quanto fatto fin qui è fondamentale per aiutarci a migliorare la qualità dei servizi resi alla cittadinanza. Il nostro lavoro insieme andrà avanti”, ha concluso Bugarini.

