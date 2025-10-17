Categorie: Casa Politica Urbanistica e Territorio
Roma Capitale investe sul patrimonio pubblico: il Mercato dei fiori sarà un hub culturale e sociale

Ok dalla Giunta Capitolina a modifica piano alienazioni e valorizzazioni

Redazione - 17 Ottobre 2025

Era chiuso dal 2022, abbandonato. Le serrande arrugginite, i pavimenti polverosi e i corridoi deserti raccontavano di un mercato che un tempo animava via Trionfale, tra fiori, profumi e affari.

Oggi, però, il vecchio Mercato dei fiori sta per voltare pagina: la Giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera di rimodulazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, inserendo l’edificio tra gli immobili pubblici da rigenerare.

E con lui, altri due siti strategici della città: gli ex padiglioni scolastici di via Pomona e l’ex parcheggio di via Tovaglieri.

Settemila e cinquecento metri quadri su tre livelli, costruiti negli anni ’60 per ospitare il mercato floreale della Capitale: l’ex Mercato dei fiori diventerà un luogo di comunità.

Un progetto nato da un percorso partecipativo – “Seminiamo il futuro” – che ha coinvolto oltre 4.000 cittadini, raccogliendo idee, proposte e desideri per il quartiere. Il messaggio è chiaro: più cultura, sport e socialità; meno cemento abbandonato.

Così almeno il 60% della superficie sarà destinato a spazi culturali, laboratori, servizi alla persona e attività sociali; il restante 40% a piccolo commercio e artigianato di quartiere.

Una ripartenza che non è solo estetica, ma funzionale: il progetto passerà attraverso un avviso esplorativo per raccogliere proposte e un bando pubblico per assegnare la concessione fino a 50 anni, a chi saprà interpretare al meglio l’interesse pubblico.

E non è tutto. Anche via Pomona e via Tovaglieri entrano nel programma di rigenerazione: nei vecchi padiglioni scolastici di Pomona almeno metà dell’area ospiterà housing sociale, mentre il resto sarà destinato a funzioni compatibili con la vita del quartiere.

L’ex parcheggio di via Tovaglieri seguirà lo stesso principio, con alloggi a canone calmierato e spazi abitativi o ricettivi coerenti con il contesto urbano.

“Rigenerare gli immobili pubblici significa restituire spazi alla città, creare opportunità economiche e sociali, e migliorare la qualità della vita”, spiega l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia. “Limitare il consumo di suolo e riqualificare le aree degradate non è solo urbanistica, è cura per la città e per le persone”.

“Dopo il confronto con i cittadini – aggiunge l’assessore al Patrimonio e politiche abitative Andrea Tobia Zevi parte finalmente il percorso di valorizzazione di un pezzo pregiato del patrimonio capitolino. Il prossimo passo sarà la pubblicazione del bando, mentre prosegue l’iter urbanistico per sbloccare ogni ostacolo burocratico e restituire questo spazio alla collettività”.

