Roma capitale mondiale del buon cibo

“Tripadvisor e i turisti confermano l’unicità di Roma nel mondo per l’altissima qualità di tutto il settore food e ne siamo orgogliosi”. Lo dichiara l’assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato, in merito alla classifica di Tripadvisor “Travellers’ Choice Awards 2022” che premia Roma come la meta migliore al mondo per gli amanti del buon cibo.

Dopo Roma, nella classifica Tripadvisor, c’è Londra al secondo posto. A seguire Parigi, Dubai, Barcellona, Madrid, San Paolo del Brasile, New York e altre.

“La nostra città è effettivamente capace di regalare un’esperienza irripetibile”, sostiene Onorato, “che unisce la particolarità della cucina romana alla straordinaria bellezza dei luoghi”.

“Il food è un asset fondamentale per la ripartenza del turismo nella Capitale. Siamo convinti che, una volta superata la pandemia, Roma recupererà velocemente i suoi 20 milioni di viaggiatori all’anno. Con il lavoro che stiamo mettendo in campo, quel numero verrà incrementato e punteremo anche sull’experience per diversificare e attrarre un turismo sempre più qualificato. Tutto questo garantirà”, conclude Onorato, “un maggiore ritorno economico con la creazione di nuove opportunità e nuovi posti di lavoro. Il turismo a Roma con i grandi eventi sportivi, con la moda e gli investimenti nel congressuale potrà diventare il grande asset che garantirà lavoro e prosperità alla città”.