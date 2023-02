Roma Capitale partecipa alla prima “Giornata internazionale dei negozi iconici nelle città europee”

Roma Capitale parteciperà alla prima “Giornata internazionale dei negozi iconici nelle città europee”.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Barcellona, è in programma martedì 7 marzo 2023: parteciperanno anche le amministrazioni comunali di Parigi e Lisbona.

Per negozi iconici si intendono quei locali commerciali simbolici che costituiscono una rete di attività con un’anima e una tradizione storica, in alcuni casi che si tramanda da secoli: attività commerciali in luoghi fissi come negozi, botteghe, laboratori artigianali e design, bar, caffè e ristoranti, alberghi, cinema e teatri. Luoghi che uniscono gli sforzi e la dedizione di diverse generazioni e che rafforzano il concetto di Europa come comunità culturale, basata su alcuni valori e su una storia condivisi. Spazi che costituiscono un chiaro esempio di espressioni culturali e creative di un popolo.

L’evento ha l’obiettivo di creare strategie congiunte tra la capitale catalana e le città di Parigi, Roma e Lisbona per preservare il patrimonio commerciale europeo. Attraverso tavole rotonde e presentazioni, la giornata internazionale propone riflessioni e dibattiti sulla conservazione e la promozione dei negozi iconici: un prezioso patrimonio culturale, commerciale e storico per l’Europa.

Previsti interventi di relatori internazionali e la partecipazione istituzionale del Parlamento europeo: si aprirà con un intervento dei rappresentanti politici delle città che fanno parte del gruppo europeo: Parigi, Lisbona, Roma e Barcellona.

Successivamente, si potrà visitare una mostra sui negozi iconici; sarà presentata la relazione del Gruppo di Lavoro Europeo sulle città europee e il commercio; si aprirà una nuova presentazione dal titolo “L’Europa e il commercio iconico“; sarà fatta una dichiarazione congiunta delle quattro città sulla conservazione e la promozione dei locali commerciali simbolici e sarà apportato un contributo sulle buone pratiche in questo tipo di attività.

La giornata si concluderà con un ricordo della figura di Maya Ruiz Picasso.

È possibile consultare il programma della Giornata Internazionale.