Roma, Casini-Leoncini(IV): Rastrellamento Ghetto è ferita ancora aperta della nostra storia

“A 81 anni dal rastrellamento degli ebrei dal Ghetto di Roma, avvenuto all’alba del 16 ottobre 1943, teniamo vivo il ricordo di quel terribile giorno in cui le SS tedesche, con la collaborazione dei fascisti, deportarono nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau più di mille persone, fra cui donne e bambini.

Una ferita ancora aperta della nostra storia, che ha colpito profondamente questa città e la comunità ebraica romana, a cui ribadiamo oggi vicinanza e solidarietà.

Non si perda la memoria di quello che è accaduto: è il modo migliore che abbiamo per esprimere la ferma condanna di tutte le forme di discriminazione e ribadire la centralità dei valori della libertà, della non violenza e della democrazia”. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙