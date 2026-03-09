Roma “connette” il futuro a Cannes: la sfida della Capitale al Mipim 2026

Non più solo la città dei monumenti, ma un laboratorio vivente di rigenerazione urbana pronto a sedurre i grandi capitali internazionali.

È con questo abito che Roma Capitale sbarca domani a Cannes per l’edizione 2026 del MIPIM, il gotha del real estate mondiale.

Fino al 13 marzo, la delegazione capitolina guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri proverà a dimostrare che la Città Eterna è tornata a essere un asset strategico per chi cerca investimenti solidi, sostenibili e inclusivi.

Il claim: “People, Places, Opportunities”

Per il terzo anno consecutivo, Roma si presenta sulla Croisette con uno stand di 200 metri quadrati, un vero e proprio “anfiteatro tecnologico” animato da cinque schermi led. Il messaggio è racchiuso nel claim: “Roma connects”.

L’obiettivo è raccontare una trasformazione che va oltre il cemento, mettendo al centro la connessione tra spazio fisico e comunità, in linea con la visione politica delineata nell’ultimo Rapporto alla Città.

I protagonisti e i focus: dall’energia allo sport

Lo stand, realizzato con il supporto di Risorse per Roma, vede schierati partner di peso come la Camera di Commercio, ACEA e Sport e Salute.

Transizione Energetica: ACEA accenderà i riflettori sul nuovo Termovalorizzatore , pilastro del rinnovamento dell’area di Santa Palomba, e sul progetto “RomeFlex” per la digitalizzazione delle reti.

Sport e Rigenerazione: Sport e Salute promuoverà l’impiantistica sportiva non solo come luogo fisico, ma come motore di coesione sociale e potente attrattore di investimenti immobiliari legati alla qualità della vita.

Il programma: talk con i big del settore

La fiera, che conta oltre 20.000 visitatori da 80 Paesi, sarà il palcoscenico per un denso calendario di workshop.

Oltre al Sindaco Gualtieri, saranno presenti gli assessori chiave della trasformazione urbana: Maurizio Veloccia (Urbanistica), Ornella Segnalini (Lavori Pubblici) e Tobia Zevi (Patrimonio).

“Roma è una città che sta cambiando con ambizione,” ha commentato il Sindaco Gualtieri. “Il Mipim è l’occasione per rafforzare il dialogo con i partner internazionali e generare valore economico e sociale per tutta la città”.

Gli appuntamenti chiave

L’agenda si apre domani, martedì 10 marzo alle ore 16:00, con il workshop dell’Assessore Veloccia su competitività e sostenibilità.

Il momento clou è atteso per mercoledì 11 marzo, sempre alle ore 16:00, quando il Sindaco Gualtieri presenterà la sua visione della “Capitale delle trasformazioni urbane”.

