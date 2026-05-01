Roma, cultura e periferie: al via il bando 2026 per lo spettacolo “fuori dal centro”

Riportare l’arte nelle piazze delle borgate e sostenere il professionismo dello spettacolo dal vivo. È questo il cuore del nuovo bando “Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro 2026″, l’iniziativa promossa da Roma Capitale per incentivare l’inclusione sociale e il riequilibrio territoriale attraverso la cultura.

Con uno stanziamento complessivo di 1.890.854,31 euro, l’amministrazione punta a trasformare le aree periferiche in palcoscenici a cielo aperto, valorizzando l’identità dei luoghi e la memoria collettiva.

Gli obiettivi: creatività under 35 e identità locale

L’Assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, ha delineato una visione chiara: sostenere eventi che non siano solo sporadici, ma che garantiscano continuità nel tempo attraverso laboratori, formazione e opere originali. Il bando pone un’attenzione particolare su:

Giovani talenti : forte incentivo per le produzioni che coinvolgono artisti under 35.

Equità e accessibilità : valorizzazione del riequilibrio di genere, della sostenibilità e dell’accessibilità dei progetti.

Interculturalità: apertura a progetti sperimentali e sensibili alle diverse identità del territorio.

I dettagli del finanziamento

Il bando è rivolto esclusivamente a realtà teatrali professionali, escludendo formazioni amatoriali o associative, con l’obiettivo di tutelare il lavoro di compagnie e collettivi romani. Grazie al contributo del Ministero della Cultura, le agevolazioni copriranno:

Fino al 90% della spesa preventivata per ogni progetto.

Un tetto massimo di 45.000 euro per ogni iniziativa selezionata.

Tempistiche e criteri di selezione

Per le realtà interessate, il tempo stringe. Le attività progettuali dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026. Un fattore decisivo per il punteggio sarà l’indice di perifericità: più il progetto si sposterà lontano dal centro storico, maggiore sarà la valorizzazione del setting di quartiere.

I risultati della selezione verranno resi noti nella prima settimana di giugno 2026.

Verso un’Estate Romana diffusa

«La cultura è lavoro e professionismo», ha ribadito Smeriglio, sottolineando come questa programmazione sia pensata per espandere i confini dell’Estate Romana.

L’idea è quella di un’offerta culturale diffusa, gratuita e pubblica, capace di intercettare pubblici diversi e di raggiungere chi abita lontano dai circuiti turistici tradizionali, celebrando la bellezza attraverso le arti performative.

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