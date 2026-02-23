Roma, cultura “in rete”: dal Colosseo al Museo Nazionale Romano con il biglietto ridotto

Dopo la fortunata iniziativa dei Musei Civici gratuiti per i residenti, la Capitale segna un altro punto a favore dell’accessibilità culturale.

A partire da marzo, un accordo strategico tra il Parco Archeologico del Colosseo (PArCo) e il Museo Nazionale Romano (MNR) permetterà a cittadini e turisti di visitare i due giganti dell’archeologia romana a prezzi agevolati.

I nuovi biglietti “incrociati”

L’iniziativa nasce per favorire una narrazione integrata della storia della città, collegando i grandi complessi monumentali all’aperto con le straordinarie collezioni custodite nelle sedi museali.

Ecco come funzioneranno gli sconti:

Dalle Terme al Colosseo: Chi ha già visitato una sede del Museo Nazionale Romano potrà accedere al Parco Archeologico del Colosseo acquistando il biglietto “Ridotto Amici PArCo” al prezzo speciale di 14 euro .

Dal Colosseo ai Palazzi Romani: Chi ha scoperto le meraviglie del Foro e del Palatino potrà invece visitare le sedi del Museo Nazionale Romano con il biglietto “Musei in Rete” al costo di 10 euro.

Una visione integrata della storia

L’accordo, di durata biennale, è stato siglato dai direttori Simone Quilici (PArCo) e Federica Rinaldi (MNR).

L’obiettivo non è solo economico, ma formativo: l’idea è quella di offrire una visita capace di mettere in relazione i luoghi simbolo del potere pubblico con i reperti che ne raccontano la vita quotidiana e sociale.

“Questa iniziativa conferma come la collaborazione istituzionale sia la chiave per rendere il patrimonio sempre più accessibile e partecipato”, ha commentato la Direttrice del MNR, Federica Rinaldi. “È un segnale positivo verso una cultura inclusiva capace di creare valore per cittadini e studiosi di tutto il mondo”.

