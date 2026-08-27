Roma Est, la grande musica e il cabaret arrivano all’Arena del Parco Archeologico

Il fascino intramontabile del Puff di Lando Fiorini esce dallo storico locale di Trastevere per approdare nella periferia est della Capitale.

Venerdì 28 agosto 2026, a partire dalle 21:00, l’Arena del Parco Archeologico di Roma Est (Municipio VI) diventerà il palcoscenico a cielo aperto di una serata che intreccia stornelli moderni, canzone d’autore e la comicità verace della tradizione romana.

La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Municipio VI, propone un programma diviso in due tempi pensati per ripercorrere l’anima più autentica dello spettacolo capitolino.

La prima parte della serata vedrà protagonista l’artista Beba Albanesi con lo spettacolo “Le donne di Califano”.

Un viaggio musicale e teatrale che ripercorre l’universo poetico di Franco Califano, reinterpretandone i successi più celebri e i passaggi meno noti attraverso una sensibilità squisitamente femminile.

A raccogliere il testimone sul palco saranno poi I Sequestrattori. Il duo comico porterà in scena “Bella Bro!”, uno show di cabaret irriverente incentrato sui vizi, le virtù e le contraddizioni della Roma contemporanea.

L’appuntamento rappresenta una delle ultime tappe estive del programma culturale all’aperto del quadrante est.

Di seguito i dettagli per partecipare:

Data e orario: Venerdì 28 agosto 2026, ore 21:00

Location: Arena Parco Archeologico di Roma Est

Ingresso pedonale: Accesso dal Centro Commerciale Roma Est – Via Collatina

Ingresso veicolare: Parcheggio dedicato da Via Bonifati

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