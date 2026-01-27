Roma, il navigatore lo tradisce: 111 kg di cocaina nel tir, arrestato camionista

Un controllo di routine lungo l’Autostrada del Sole si è concluso con uno dei più rilevanti sequestri di droga effettuati nel Lazio negli ultimi mesi.

A finire in manette è stato un autotrasportatore fermato dagli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord in un’area di servizio, insospettiti dal suo evidente stato di agitazione.

Il controllo e le incongruenze

Durante la verifica dei documenti di viaggio, gli agenti hanno rilevato una discrepanza significativa.

Le carte indicavano come destinazione finale la zona industriale di Anagni, mentre sul navigatore satellitare del mezzo pesante risultava impostato un indirizzo nel centro di Roma.

Messo di fronte all’incongruenza, l’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni convincenti, rafforzando i sospetti degli operatori.

La scoperta del vano nascosto

La perquisizione approfondita dell’abitacolo ha portato alla scoperta di un vano occulto ricavato all’interno della cabina letto del tir.

Il pannello divisorio del letto superiore presentava segni di manomissione che hanno attirato l’attenzione degli agenti.

Una volta rimosso, è emerso un ingente quantitativo di sostanza stupefacente: 99 panetti di cocaina, per un peso complessivo lordo di circa 111 chilogrammi.

Secondo le prime stime investigative, la droga sequestrata, una volta immessa sul mercato e opportunamente tagliata, avrebbe potuto generare profitti superiori ai dieci milioni di euro.

Arresto e sequestro

Su disposizione della Procura della Repubblica di Rieti, competente per il tratto autostradale interessato dal controllo, l’autotrasportatore è stato arrestato e condotto in carcere.

Il mezzo pesante e l’intero carico di stupefacente sono stati posti sotto sequestro. Le indagini proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone e ricostruire la filiera di provenienza e destinazione della droga.

