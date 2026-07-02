Roma lancia il “Piano Caldo”: 50 milioni in 5 anni contro le isole di calore e 660 rifugi climatici

Un piano d’assalto per difendere la città dai record del termometro e non farsi trovare impreparati di fronte alle ondate di afa estrema che stanno piegando l’estate.

Roma diventa un laboratorio a cielo aperto contro il cambiamento climatico e presenta, prima città in Italia, la sua proposta di “Piano Caldo”: una strategia strutturata su 10 linee d’azione e 30 misure concrete, supportata da un portafoglio di 50 milioni di euro in cinque anni.

Il maxi-progetto è stato illustrato questa mattina in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri, affiancato da un’ampia squadra di giunta (Alfonsi, Segnalini, Veloccia e Funari) e dai vertici scientifici di Ccmc (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), Dep Lazio e i gestori Acea e Ama.

L’obiettivo è chiaro: cambiare il volto urbanistico della Capitale per abbattere le temperature, proteggere le infrastrutture dai blackout e blindare la salute delle fasce più fragili della popolazione.

Via l’asfalto per scendere di 10 gradi: la rivoluzione urbanistica

Il grande nemico identificato dagli scienziati si chiama isola di calore urbana: quel micidiale mix di asfalto, cemento e scarichi delle auto che imprigiona il calore durante il giorno e lo rilascia la notte.

«Ridurre l’impatto del caldo killer nelle nostre città è un obiettivo possibile», ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri. «Nei punti dove oggi c’è solo asfalto possiamo abbattere la temperatura percepita anche di 10 gradi. Lo faremo con interventi massicci di depavimentazione, piantando alberi e creando oasi d’ombra bagnate dal verde. Abbiamo già riscritto il Regolamento Edilizio introducendo criteri climatici obbligatori: questa è la visione per adattare Roma al nuovo millennio».

Dal 2024 a oggi sono già stati smantellati 44.501 metri quadrati di asfalto in 40 diverse strade e piazze cittadine, sostituiti da materiali drenanti e alberature. Il bilancio del verde pubblico dal 2022 registra un incremento di 38.000 alberi e 187 ettari di nuovi parchi di quartiere, inclusi i cinque parchi d’affaccio sulle sponde del Tevere.

Sul fronte dei servizi, Ama ha potenziato il lavaggio notturno delle strade, superando i 13.200 chilometri mensili nei primi mesi del 2026.

Arrivano i “Rifugi Climatici”: la mappa online per scappare dall’afa

La novità più immediata per i cittadini è il debutto della Rete dei Rifugi Climatici, consultabile tramite una mappa interattiva online.

Si tratta di 660 oasi di frescura gratuite censite sul territorio comunale dove residenti, anziani e turisti possono trovare sollievo durante le ore di picco termico.

La rete si divide in due macro-categorie:

178 rifugi al chiuso: Biblioteche comunali, aule studio, musei gratuiti, centri anziani condizionati e case di quartiere.

482 rifugi all’aperto: Parchi pubblici ad alta ombreggiatura, giardini attrezzati e le aree dotate di punti d’acqua.

Per l’approvvigionamento idrico la città schiera la sua flotta storica: 3.294 “nasoni” e fontanelle pubbliche, a cui si aggiungono 59 Case dell’Acqua Acea (monitorabili tramite app).

Rinnovato anche il piano d’arredo urbano, con un programma di installazione di 475 nuove pensiline ombreggiate alle fermate dell’autobus (di cui 413 già posizionate).

Assistenza sociale e scuole: scudo per i più deboli

Il Piano Caldo mette in campo una rete di protezione sociale coordinata con la Protezione Civile e il Terzo Settore.

Per le persone senza dimora o in condizioni di grave marginalità sono attive quattro tensostrutture (eredità del Giubileo), stazioni di posta multifunzionali negli immobili comunali, unità di strada dedicate e il potenziamento dei centri diurni.

Confermati i servizi di consegna dei pasti a domicilio per gli anziani soli, gli screening medici gratuiti nei circuiti delle farmacie comunali Farmacap, i centri estivi per i minori e i soggiorni gratuiti sul litorale romano.

Una fetta importante di investimenti riguarda le scuole dell’infanzia e gli asili nido, strutture che rimangono operative anche nei mesi di giugno e luglio. Il Comune ha già climatizzato 150 plessi e ha annunciato lo stanziamento di altri 6 milioni di euro nel piano “Scuole Verdi” per completare l’installazione dei sistemi di raffrescamento entro il 2027 in tutte le strutture della fascia 0-6 anni.

I dati shock del monitoraggio: svanito l’inverno, mar Tirreno bollente

A legittimare l’urgenza degli investimenti sono i dati scientifici emersi dal secondo rapporto di monitoraggio climatico di Roma Capitale, elaborato sulla piattaforma Dataclime in collaborazione con il Ccmc. Le statistiche fotografano una città tropicalizzata:

Le notti tropicali: Nel 2025 le notti in cui la temperatura minima non è mai scesa sotto i 20°C hanno toccato il picco record di 101 giornate .

Gli anni più caldi: Dal 1991 a oggi, il podio degli anni più roventi e con il maggior numero di ondate di calore è interamente occupato dal recente passato: il 2024 si posiziona al primo posto, seguito dal 2022 e dal 2025.

Il mare si scalda: La temperatura superficiale del mar Tirreno ha fatto registrare un aumento di +0,85°C rispetto alla media del trentennio 1991-2020.

Addio gelo: Nel corso di tutto il 2025 non è stata registrata nemmeno una giornata di gelo (temperatura sotto lo zero) all’interno del perimetro urbano.

La proposta di piano sarà ora oggetto di una fase di consultazione pubblica che coinvolgerà i Municipi, le associazioni di categoria, le imprese e la cittadinanza, prima del voto definitivo in Assemblea Capitolina che darà il via libera formale ai cantieri della resilienza.

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