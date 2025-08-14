Roma, nel week end di ferragosto AMA in campo per assicurare il decoro

Anche nel fine settimana di Ferragosto Ama assicurerà la continuità dei servizi di igiene urbana su tutto il territorio cittadino.

Tra venerdì 15 e domenica 17 agosto saranno infatti garantiti i consueti turni lavorativi, programmati nel corso delle 24 ore, per lo svolgimento delle attività di pulizia, spazzamento e raccolta dei rifiuti. Lo comunica Ama S.p.A. in una nota.

Il personale Ama assicurerà tutti i presidi di pulizia fissi istituiti su tutto il territorio cittadino dalle periferie al centro in tutti i municipi e nelle aree maggiormente frequentate da romani, turisti e pellegrini.

Particolarmente attenzionato il Litorale dove, già da maggio, è scattato il “Piano Mare” 2025 con presidi e itinerari di pulizia mirati per circa 20 km di viabilità dal Porto di Ostia a Pratica di Mare. Garantiti inoltre i servizi di raccolta presso le attività balneari e di ristoro con passaggi quotidiani per tutte le frazioni di rifiuto.

Ama raccomanda a cittadini ed esercenti di separare e differenziare correttamente tutte le frazioni di rifiuto: scarti alimentati nel cassonetto/bidoncino marrone; imballaggi in plastica e alluminio nel cassonetto/bidoncino giallo; carta e cartone nel cassonetto/bidoncino blu; contenitori in vetro nella campana/bidoncino verde e materiali non riciclabili nel cassonetto/bidoncino grigio.

Una pratica guida al corretto conferimento dei materiali è consultabile nella sezione “Dove si butta” del sito www.amaroma.it. Sempre sul sito aziendale sono reperibili orari e indirizzi dei Centri di Raccolta, dove si possono conferire i rifiuti ingombranti, speciali e tutti quei materiali non conferibili nei cassonetti stradali. I Centri saranno aperti anche nel mese di agosto.

“Desidero anzitutto augurare un sereno Ferragosto alle romane e ai romani –dichiara il Presidente di Ama S.p.A. Bruno Manzi – e ricordare che il nostro personale sarà come sempre in campo per assicurare il decoro in tutta la città, dal Centro alla periferia. Sono stati e saranno mesi particolarmente impegnativi per la Capitale visti i grandi appuntamenti giubilari ai quali l’azienda si è preparata e fatta trovare pronta e per questo ringrazio le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori”

