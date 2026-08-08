Roma nella morsa del caldo, e il Tevere si spegne: il fiume sfiora il record negativo

Scogli affilati che riemergono dalle acque limacciose, isolotti di sabbia dove prima scorreva la corrente e una fitta giungla di alghe e cespugli che si riprende il letto del fiume.

All’altezza di Ponte Milvio, lo spettacolo offerto dal Tevere è la cartolina più nitida di un’emergenza idrica che da mesi sta prosciugando il Paese.

L’assenza prolungata di piogge sta mettendo a dura prova il corso d’acqua simbolo della Capitale, trasformandolo in un fiume stanco che fatica a farsi strada verso il mare.

A certificare la sofferenza del biondo biondo sono le lancette dello storico idrometro di Ripetta, la garitta che dal cuore della città misura la febbre del fiume.

Nelle ultime ore la tacca si è fermata a quota 4,88 metri, un soffio sopra il picco negativo registrato nell’agosto di quindici anni fa, quando il livello precipitò fino a 4,85 metri.

La morsa del caldo: cinquantacinque notti senza tregua

Se di giorno il Tevere mostra i suoi vuoti, di notte è la città intera a non trovare pace. Il Ministero della Salute ha confermato il bollino rosso per la Capitale anche per il weekend di sabato 8 e domenica 9 agosto, inserendo Roma nel gruppo delle diciannove metropoli italiane ad alto rischio per la salute.

A fare la differenza in questa estate 2026 non è tanto il picco delle ore centrali, quanto l’impossibilità di far respirare le abitazioni dopo il tramonto:

L’incubo delle notti tropicali: da fine giugno a oggi la città ha collezionato 55 notti con colonnina di mercurio perennemente piantata al di sopra dei 20 gradi;

La morsa “super tropicale”: per ben 20 volte la temperatura notturna non è mai scesa sotto l’asticella dei 25 gradi, con una continuità opprimente che nell’ultima settimana si è trasformata in una costante da bollino rosso.

Mentre l’emergenza climatica picchia duro sui quartieri romani, gli osservatori ambientali tengono gli occhi puntati sui bacini di approvvigionamento per scongiurare che la crisi del Tevere finisca per ripercuotersi sull’intera città.

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