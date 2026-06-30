Roma nella morsa del caldo, giugno da record: «Non è solo più intenso, dura molto di più». L’allarme degli esperti

Non è stata la solita afa di inizio estate, ma un vero e proprio shock termico che riscrive la storia climatica della Capitale.

I dati raccolti dalla storica stazione meteorologica di Roma Centro, al Collegio Romano, certificano che quella appena vissuta è stata un’ondata di calore senza precedenti per intensità e, soprattutto, per durata.

Il picco è stato toccato ieri, il 29 giugno, quando la colonnina di mercurio ha segnato l’inedita temperatura massima di 40,1 gradi: ben 7,4 gradi sopra la media stagionale dell’ultimo decennio.

A spaventare gli esperti dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, che hanno elaborato i dati, è la persistenza del fenomeno.

Dal 17 giugno a oggi, la media delle temperature massime si è inchiodata intorno ai 38 gradi, surclassando i sismografi climatici del passato.

L’allarme: «Il caldo arriva prima e resta più a lungo»

«Roma rappresenta ormai un caso di scuola emblematico», avverte Marco Casini, segretario generale dell’Autorità di bacino dell’Appennino Centrale. «La criticità non è legata al singolo exploit dei 40 gradi, ma a una catena ininterrotta di giornate roventi. Il caldo si presenta in forte anticipo, non molla la presa per settimane e genera un effetto domino immediato sui consumi idrici, sulla tenuta della rete elettrica e sui tassi di evaporazione dei bacini».

La notte tra il 28 e il 29 giugno ha mostrato il lato più inquietante del fenomeno, con la temperatura minima che non è scesa sotto i 26,2 gradi.

Dall’inizio di giugno, Roma ha già collezionato 13 giorni con massime superiori ai 35 gradi e ben 20 notti tropicali (ovvero con minime costantemente sopra i 20 gradi).

«Il pericolo reale per la salute pubblica si consuma di notte», spiega Casini. «Se l’ambiente non si raffredda nelle ore serali, l’organismo umano non riesce a recuperare dallo stress termico accumulato. Questo impatta drammaticamente sui soggetti fragili, sugli anziani e sui malati cronici».

Addio al benchmark del 2003: le notti tropicali sono quadruplicate

Il report evidenzia come il surriscaldamento non sia confinato al perimetro urbano della Capitale – dove l’effetto “isola di calore” amplifica le temperature di 5 gradi rispetto alle campagne – ma abbia investito con la stessa violenza l’area dei Castelli Romani, a partire da Frascati.

L’analisi delle serie storiche degli ultimi quarant’anni rivela una tendenza ormai irreversibile: il numero di notti tropicali a Roma è letteralmente quadruplicato e i quattro anni più caldi di sempre coincidono esattamente con l’ultimo quadriennio. Persino la famigerata estate del 2003, da sempre considerata il termine di paragone assoluto del caldo estremo, è stata superata.

«Non siamo di fronte a un anno eccezionale che ha infranto un record storico», conclude il segretario generale dell’Autorità di bacino. «Il record è crollato perché è strutturalmente cambiato il clima. Ciò che vent’anni fa era un’anomalia biblica, oggi rischia di diventare la norma. Le istituzioni devono prenderne atto: aumentare le aree verdi, creare zone d’ombra e ridurre l’asfalto non sono più interventi di arredo urbano, ma misure urgenti di sanità pubblica per ripensare la sopravvivenza stessa della città».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza