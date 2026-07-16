Roma nella morsa del super-caldo: ospedali presi d’assalto e allarme anziani, quasi la metà vive in solitudine

L’ondata di calore non concede tregua a Roma e i suoi effetti iniziano a riflettersi con sempre maggiore evidenza sul sistema sanitario.

I pronto soccorso registrano un’impennata degli accessi, gli ambulatori dei medici di famiglia lavorano a ritmo serrato e cresce l’attenzione nei confronti delle persone più fragili, soprattutto degli anziani che affrontano l’estate in solitudine.

Una condizione che nella Capitale riguarda quasi un over 65 su due, una bomba sociale pronta a esplodere sotto i colpi dell’afa estiva.

Le alte temperature, che anche venerdì manterranno Roma al livello massimo di allerta con il bollino rosso del Ministero della Salute, stanno mettendo a dura prova un equilibrio già delicato.

Il caldo non colpisce soltanto chi soffre di patologie croniche, ma provoca svenimenti, disidratazione e colpi di calore anche in soggetti giovani e apparentemente sani.

Gli ospedali e i medici di famiglia sotto pressione: accessi a +25%

A fotografare la situazione è Antonio Magi, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici di Roma, che segnala un incremento significativo delle richieste di assistenza nei presidi d’emergenza della città:

«Negli ultimi giorni gli accessi ai pronto soccorso della Capitale sono aumentati di circa il 25%, una quota direttamente collegata alle temperature folli. Non registriamo picchi di casi critici da codice rosso, ma c’è un afflusso continuo di anziani e soggetti fragili, ovvero le categorie più esposte».

C’è poi un drammatico dato sociale che preoccupa i medici: a Roma circa il 45% degli over 65 vive completamente solo. Con il termometro che supera stabilmente i 35 gradi all’ombra, la solitudine diventa un fattore di rischio letale.

Molti anziani, privi di una rete familiare o di vicinato, sono costretti a uscire per fare la spesa o comprare i farmaci salvavita proprio nelle ore di massimo irraggiamento solare.

Anche negli ambulatori dei medici di medicina generale la situazione è rovente, con un aumento delle visite stimato intorno al 30%.

«Seguiamo soprattutto pazienti anziani e cronici per modulare le terapie, poiché il caldo altera l’efficacia dei farmaci per la pressione. Ma stiamo vedendo anche molti giovani con forti sbalzi termici, disidratazione e persino polmoniti estive causate dall’uso sconsiderato dei condizionatori».Pier Luigi Bartoletti, segretario romano della Fimmg

Il pediatrico Bambino Gesù: un quarto degli accessi è legato al caldo

L’emergenza non risparmia i più piccoli. I dati dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù rivelano che, durante i mesi estivi, un quarto degli accessi totali in pronto soccorso è causato, direttamente o indirettamente, dalle temperature estreme.

Nel 5% dei casi si tratta di veri e propri colpi di calore, sincopi o grave disidratazione. Più frequentemente, l’afa aggrava sintomi già presenti come febbre, vomito e diarrea, accelerando la perdita di liquidi nei neonati e rendendo necessario il ricovero.

Massima allerta per i bambini affetti da patologie croniche, come cardiopatie o diabete, esposti a improvvisi scompensi clinici.

L’ordinanza di Rocca: stop ai cantieri e ai giardinieri sotto il sole

Per tentare di arginare i rischi legati all’esposizione prolungata al sole, la Regione Lazio è corsa ai ripari.

Il presidente Francesco Rocca ha firmato un aggiornamento dell’ordinanza di prevenzione emanata a maggio, estendendo il divieto di lavorare nelle ore più calde della giornata (dalle 12:30 alle 16:00) per diverse categorie professionali impegnate all’aperto.

Mentre il bollino rosso imposto dal Ministero della Salute si appresta a stringere Roma in una morsa d’afa anche per la giornata di domani, venerdì 17 luglio, i medici rinnovano l’appello alla prudenza: bere acqua anche in assenza di stimolo della sete, evitare sbalzi improvvisi di temperatura passando dai centri commerciali alla strada e, soprattutto, fare una telefonata o bussare alla porta del vicino di casa anziano e solo. Un piccolo gesto che, in queste ore, può salvare una vita.

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