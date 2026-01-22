Roma più verde: inaugurato il micro-bosco a via Alessandrini. È il decimo della città

Un piccolo tassello di biodiversità per combattere le isole di calore e lo smog. Il nuovo bosco urbano di Fonte Laurentina non è solo un intervento estetico, ma una vera e propria infrastruttura verde progettata per abbattere le emissioni e migliorare il microclima del quadrante sud.

I numeri del bosco

Il modulo vegetale è stato studiato per massimizzare i benefici ambientali grazie a una selezione mirata di specie:

Alberature: 25 esemplari tra cui Tigli, Lecci e Jacarande.

Arbusti: 16 piante selezionate per l’alta capacità di filtraggio del particolato e riduzione dell’inquinamento acustico.

Impatto CO2: Un assorbimento iniziale di 100 kg/anno, destinato a superare i 30.000 kg/anno quando le piante raggiungeranno l’età adulta.

Didattica 2.0 e QR Code

Davanti alla nuova macchia verde è stata apposta una targa tecnologica: inquadrando il QR Code, studenti e residenti possono accedere a una scheda tecnica che illustra le specie presenti e i benefici del progetto Forest for Rome.

«Questo quartiere si arricchisce di una funzione didattica fondamentale — ha spiegato l’Assessora Sabrina Alfonsi — recuperando suoli abbandonati e favorendo la biodiversità».

La rete dei micro-boschi a Roma

Con l’inaugurazione odierna, la mappa del verde urbano si espande. Ecco dove sono stati già realizzati i precedenti interventi:

Mun. XI: Via delle Vigne

Mun. VII: Villa Flaviana

Mun. V: Parco Giorgio De Chirico

Mun. XII: Via Isacco Artom

Mun. IV: Via Igino Giordani

Mun. XIII: Parco Nicholas Green

Mun. VIII: Parco via Malfante

Mun. VI: Villaggio Breda

Mun. X: Via Francesco Menzio

Mun. IX: Via Federico Alessandrini (Oggi)

