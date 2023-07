Roma. Pizza con scarafaggino al supermercato

Molti anni fa la mia bambina trovò una mosca in una merendina di una notissima azienda produttrice di dolciumi. Scrissi alla direzione manifestando la mia preoccupazione non tanto per l’insetto trovato, quanto per tutti quelli che non venivano scoperti perché ben mescolati all’impasto, oppure per quelli scoperti e tolti da sopra le merendine. Ovviamente mi rassicurarono, e si premurarono d’inviare alla mia figlioletta un generoso omaggio. Stessa preoccupazione, questa mattina in un noto supermercato nel quartiere di Colli Aniene. I piccoli degli animali di norma fanno tenerezza, ma i piccoli degli scarafaggi fanno solo schifo, molto schifo. E così quando ho visto l’insetto camminare su una grossa pizza in mostra, mi è venuta la stessa preoccupazione di tanti anni fa: era il solo scarafaggino, la sola piccola schifosissima blatta capitata per caso su quella pizza? Oppure una delle tante sfuggite allo sguardo del fornaio? Difficile che una piccola schifosissima blatta non abbia una schiera di schifosissime sorelline.

Avevo già preso il numeretto per essere servito. Volevo comprare qualche pizzetta per lo spuntino di metà mattinata. Una signora, accennando alla grande pizza col pomodoro, pensando forse che volessi acquistarne un po’, mi ha chiesto: “La mangia tutta?”, ed io: “No, signora non la mangio per niente, giacché ci sta camminando sopra una bestiaccia”.

E mentre lei segnalava la sgradevole presenza alla signora dietro il bancone, io mi sono allontanato in fretta. Non credo che comprerò più pizzette in quel supermercato. Le comprerò altrove, anche se la preoccupazione resta: chi mi dice che prima di me, la pizza non l’abbia assaggiata qualche schifoso insetto? Che nostalgia della mia pizza al mais di quest’inverno, squisita e rigorosamente senza insetti, ma con questo caldo posso mettermi ad impastare e soprattutto ad accendere il forno?