Roma rinasce: grandi interventi di riqualificazione a Prati per il Giubileo

I lavori di ristrutturazione e riqualificazione nel cuore di Prati sono ufficialmente partiti, e l’intero quartiere sta vivendo un’autentica metamorfosi.

Piazza Risorgimento è diventata il punto nevralgico del cantiere, con interventi che promettono di cambiare radicalmente il volto della zona. Ma non è tutto: via Crescenzio ha già visto completati i lavori, mentre a Borgo Pio si attende l’inizio delle operazioni per sistemare i sampietrini.

Il sindaco di Roma ha recentemente effettuato un tour di due chilometri nel quartiere, constatando di persona i progressi e i futuri cambiamenti. “Questi lavori rappresentano una vera e propria rivoluzione per Prati,” ha dichiarato il sindaco. “Stiamo trasformando via Ottaviano in una piazza lineare con più spazi pedonali e verde. Sono in corso la piantumazione di 53 alberi e la costruzione di sette isole attrezzate con sedute, fontanelle, wi-fi e stalli per biciclette.”

Il sopralluogo del sindaco è partito da via Ottaviano e si è esteso fino a piazza Risorgimento, dove la Società Giubileo sta eseguendo un intervento di riqualificazione e parziale pedonalizzazione. “La piazza diventerà un’area pedonale al 75%, con 46 nuovi alberi e spazi ludici,” ha spiegato il sindaco.

L’intervento prevede l’uso di sanpietrini recuperati da via Crescenzio e l’introduzione di calcestre per una superficie verde e permeabile. Nonostante i disagi temporanei, la disciplina del traffico sarà gestita per garantire la circolazione nel lato nord della piazza.

I lavori non si fermano qui. Via Crescenzio ha visto l’asfaltatura dell’intera carreggiata, mentre via Terenzio, via Boezio, via Ovidio, via Orazio e via Cicerone sono state recentemente riqualificate di notte nell’ambito del finanziamento giubilare per le “pavimentazioni storiche”.

A breve inizieranno anche i lavori a via Cola di Rienzo, con un intervento di manutenzione profonda della piattaforma stradale per allinearla con le strade già sistemate del quadrante.

Il piano di riqualificazione di Roma, alimentato dai fondi giubilari, rappresenta una grande opportunità per risanare e valorizzare le strade della città. “Per l’Anno Santo, stiamo investendo oltre 10 milioni di euro in Prati,” ha dichiarato l’assessore Segnalini. “Dai lavori su via dei Corridori alla sistemazione di viale Mazzini, ogni intervento mira a dare un nuovo assetto all’area con strade sicure e spazi vivibili.”

Marco Sangiorgio, amministratore delegato di Società Giubileo, ha lodato i progressi: “Apprezziamo l’impegno del sindaco e confermiamo che i lavori stanno procedendo secondo le tempistiche previste. Questo è solo l’inizio di una trasformazione che renderà Prati una delle aree più funzionali e accoglienti di Roma.”

