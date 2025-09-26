Roma: sei appuntamenti per chiudere il World Cleanup Day 2025

Il prossimo weekend del 27 e 28 settembre anche Roma sarà protagonista della chiusura del World Cleanup Day, la più grande azione civica globale dedicata alla cura dell’ambiente e degli spazi urbani. La Capitale si mobiliterà con sei eventi, che vedranno centinaia di cittadini uniti per restituire decoro e bellezza a quartieri e piazze.

Gli appuntamenti in programma:

San Pietro – sabato 27 settembre, ore 18 in Via Leone XIII: bit.ly/4njEVip

Pigneto Prenestino Labicano – domenica 28 settembre, ore 10 in Largo di San Luca Evangelista: bit.ly/48AXM41

Primavalle Battistini – domenica 28 settembre, ore 10 in Piazza Clemente XI: bit.ly/4pI7gR6

Borghesiana Finocchio – domenica 28 settembre, ore 10 in Via Mezzoiuso: bit.ly/482QgyH

Castel di Guido – domenica 28 settembre, ore 10 in Piazza di Castel di Guido: bit.ly/3KfjTmH

Torraccia – domenica 28 settembre, ore 9 in Via Antonio Castellari: bit.ly/4mxjCZt

La due giorni rappresenterà un grande laboratorio di cittadinanza attiva, aperto non solo ai volontari Retake ma anche a istituzioni, scuole, comitati di quartiere, associazioni no-profit e realtà della società civile. Tutti sono invitati a partecipare, senza distinzione, perché la rigenerazione degli spazi comuni è una responsabilità collettiva che unisce.

Le attività spazieranno dalla raccolta di plastica e rifiuti alla rigenerazione urbana, trasformando la giornata in un momento di educazione civica condivisa. Famiglie, mamme, papà, bambini saranno protagonisti accanto alle istituzioni, per dare l’esempio e trasmettere alle nuove generazioni il valore della cura del bene comune.

Questo weekend, in occasione della chiusura del World Cleanup Day, Roma vivrà due giornate di partecipazione collettiva e rinascita civica, insieme a milioni di volontari in oltre 190 Paesi del mondo.

“Con guanti e determinazione, ognuno può fare la differenza. Partecipare significa vivere un’occasione di comunità, di cittadinanza attiva e di speranza”, dichiara Fabrizio Milone, presidente di Retake.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.