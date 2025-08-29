Roma si dota di un piano strategico per natura e biodiversità
La redazione dello strumento di pianificazione coordinata dal Dipartimento Tutela Ambientale
Con l’approvazione della Memoria della Giunta Capitolina nella seduta del 28 agosto 2025, Roma avvia un ambizioso percorso di pianificazione del verde urbano e periurbano.
Il mandato affidato al Dipartimento Tutela Ambientale prevede la redazione e la gestione del Piano del Verde e della Natura, uno strumento strategico di medio-lungo termine per valorizzare e tutelare il patrimonio verde della Capitale.
Obiettivi e partecipazione
Roma, con il verde che copre circa un terzo della città, potrà contare su un documento che individua interventi per migliorare i servizi ecosistemici, promuovere il verde urbano e periurbano, definire le risorse economiche e le modalità di monitoraggio dei risultati.
La redazione del piano vedrà la collaborazione di Sovrintendenza Capitolina, Direzione Generale, ufficio “Clima” e diversi Dipartimenti, tra cui Programmazione e Attuazione Urbanistica, Infrastrutture e Lavori Pubblici, Patrimonio e Politiche Abitative e Ciclo dei Rifiuti, garantendo così un approccio integrato e multidisciplinare.
La visione strategica
“L’approvazione in Giunta segna un passo fondamentale per valorizzare il capitale naturale della città, in linea con la Strategia Europea sulla Biodiversità 2030”, sottolinea l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi.
Roma si distingue per ville storiche, giardini, parchi e un ricco patrimonio arboreo che favoriscono scoperta e socialità. “Con il Piano del Verde e della Natura vogliamo guidare la città verso politiche di trasformazione del territorio sostenibili e partecipate, integrando visione strategica e gestione ordinaria del verde”, aggiunge Alfonsi.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.