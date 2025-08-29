Roma si dota di un piano strategico per natura e biodiversità

Con l’approvazione della Memoria della Giunta Capitolina nella seduta del 28 agosto 2025, Roma avvia un ambizioso percorso di pianificazione del verde urbano e periurbano.

Il mandato affidato al Dipartimento Tutela Ambientale prevede la redazione e la gestione del Piano del Verde e della Natura, uno strumento strategico di medio-lungo termine per valorizzare e tutelare il patrimonio verde della Capitale.

Obiettivi e partecipazione

Roma, con il verde che copre circa un terzo della città, potrà contare su un documento che individua interventi per migliorare i servizi ecosistemici, promuovere il verde urbano e periurbano, definire le risorse economiche e le modalità di monitoraggio dei risultati.

La redazione del piano vedrà la collaborazione di Sovrintendenza Capitolina, Direzione Generale, ufficio “Clima” e diversi Dipartimenti, tra cui Programmazione e Attuazione Urbanistica, Infrastrutture e Lavori Pubblici, Patrimonio e Politiche Abitative e Ciclo dei Rifiuti, garantendo così un approccio integrato e multidisciplinare.

La visione strategica

“L’approvazione in Giunta segna un passo fondamentale per valorizzare il capitale naturale della città, in linea con la Strategia Europea sulla Biodiversità 2030”, sottolinea l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi.

Roma si distingue per ville storiche, giardini, parchi e un ricco patrimonio arboreo che favoriscono scoperta e socialità. “Con il Piano del Verde e della Natura vogliamo guidare la città verso politiche di trasformazione del territorio sostenibili e partecipate, integrando visione strategica e gestione ordinaria del verde”, aggiunge Alfonsi.

