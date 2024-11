Roma si prepara per il Giubileo: arrivi record e mobilità potenziata

Roma è pronta a vivere un 2025 da protagonista, con il Giubileo che si avvicina e promesse di numeri da record per il turismo.

In occasione del Forum Internazionale del Turismo a Firenze, il sindaco Roberto Gualtieri ha tracciato un quadro entusiasta della Capitale, confermando che la Città Eterna si sta preparando ad accogliere milioni di pellegrini e turisti.

Le previsioni sono da capogiro: 35 milioni di arrivi, 105 milioni di presenze totali e una spesa prevista di 17 miliardi di euro da parte dei visitatori che invaderanno Roma durante il Giubileo.

In un contesto così straordinario, Gualtieri non si è limitato a parlare di numeri, ma ha sottolineato anche le grandi novità in arrivo. In primo piano, la mobilità: il sindaco ha annunciato che mille nuovi taxi saranno pronti a entrare in servizio, un’iniziativa che risponde alla crescente domanda di trasporti durante l’Anno Santo.

E non solo: il sindaco ha ribadito anche l’impegno per la pulizia e la cura della città, temi fondamentali per garantire ai turisti un’accoglienza impeccabile.

Ma le buone notizie per Roma non finiscono qui. Il Tar ha dato ragione al Comune, respingendo il ricorso che cercava di bloccare il bando per l’ingresso dei nuovi taxi, permettendo così l’attuazione di questo importante progetto senza intoppi.

Un’altra conferma della determinazione dell’amministrazione capitolina nel prepararsi a uno degli eventi più significativi per la città.

Le previsioni emergono dai dati dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo, elaborato dalle Camere di Commercio, e presentati durante il panel “Open to Giubileo” che ha inaugurato il Forum.

Dati che confermano un’imminente esplosione dell’attività turistica, con Roma pronta a diventare il fulcro di un evento mondiale che non solo richiamerà milioni di pellegrini, ma avrà un impatto straordinario sull’economia locale.

Le parole del sindaco di Roma, Gualtieri:

“La maggiore concentrazione si avrà per i grandi eventi. Ad esempio per la giornata della gioventù a Tor Vergata si ipotizza di almeno un milione di persone. Per la nostra città il Giubileo è una grande sfida ma sarà anche una grande opportunità”.

Opportunità per la quale bisogna farsi trovare pronti. Ed è qui che si esprime tutto l’ottimismo del primo cittadino. Innanzitutto per quanto riguarda il tema della mobilità.

“Siamo la prima città che ha chiuso il bando per nuove licenze taxi – ricorda Gualtieri -. Abbiamo fatto anche la riforma del doppio guidatore in vista del Giubileo. Prima che il Giubileo parta, avremo mille nuovi taxi.

E abbiamo incrementato anche il numero di uomini della polizia e i risultati si inizieranno a vedere fin dal prossimo gennaio”.

Gennaio è anche il mese in cui, sempre secondo il sindaco, la situazione di decoro di Roma migliorerà: “Già la pulizia è un po’ migliorata – ammette – e da gennaio sarà ancora meglio, con l’inizio del Giubileo”.

“Stiamo lavorando non solo per chiudere i cantieri – ha aggiunto – ma anche per avere un livello di decoro elevato per la città. C’è un grande tema di accoglienza e di gestione fisica degli eventi più importanti. Sono tante sfide, ma siamo molto fiduciosi e contenti”.

