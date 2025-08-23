Roma, tra torri di lusso vuote e palazzi popolari (stra)pieni

A Roma c’è un grattacielo che sembra uscito da un film di fantascienza: la Torre Eurosky, alta 120 metri, tutta vetri e design moderno. Doveva essere il simbolo del nuovo quartiere EUR, con appartamenti di lusso, cinema privato, palestra, portineria e ogni comfort immaginabile. Un sogno verticale, venduto a vip e manager come un rifugio esclusivo sopra la città caotica.

Ma la realtà è molto diversa: oggi quella torre è al centro di cause legali, debiti milionari, fornitori non pagati e perfino pignoramenti. Un palazzo costruito per rappresentare il lusso che finisce a fare i conti con i problemi più banali, come bollette arretrate e ascensori guasti.

Una vicenda che fa sorridere amaramente, perché mostra quanto fragile possa essere un sogno di ricchezza quando si scontra con la realtà. E mentre nei piani alti dell’Eurosky si discute di milioni, nei piani bassi della città la vita dei romani continua tra difficoltà quotidiane: autobus che non passano, strade piene di buche, marciapiedi rotti, rifiuti ammassati ai lati delle vie.

Nelle periferie mancano alloggi, i prezzi delle case salgono, e tanti giovani o famiglie fanno fatica a trovare un tetto dignitoso. Il contrasto è grottesco: da una parte chi ha speso centinaia di migliaia di euro per vivere in un “palazzo del futuro” che oggi sembra già vecchio e inaffidabile; dall’altra chi lotta ogni giorno con problemi molto più concreti, senza alcun privilegio.

L’Eurosky, insieme ad altri progetti dell’EUR mai decollati o lasciati a metà, è diventato il simbolo di una città che rincorre grandi sogni architettonici ma dimentica le necessità di base dei suoi abitanti. Un grattacielo che svetta nel cielo, ma che in realtà racconta più il fallimento di un’idea che il successo di Roma.

E così, mentre la torre resta lì, scintillante ma in difficoltà, i romani continuano a vivere tra disservizi e frustrazione. È l’immagine di una Capitale divisa: in alto il lusso che non regge, in basso la vita vera, fatta di fatica e resistenza quotidiana.

