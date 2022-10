Roma Urbs Mundi, trionfano Yassin Bouih e Sveva Fascetti

Il 16 ottobre 2022 in una giornata assolata, che conferma le tradizionali ottobrate romane e il fascino del Circo Massimo, si è svolta la 21ª edizione della maratonina di 15 km organizzata dal Gruppo sportivo bancari romani, storici organizzatori della maratona della Roma-Ostia.

Perfetta organizzazione, una gara di 15 km percorso omologato e certificato Fidal, una

gara importante a conferma di un evento che esce dalla cerchia dei soliti 10 km. La

partenza da via dei Cerchi e arrivo nell’intero del Circo Massimo, l’arco d’arrivo è stato

posizionato in modo da offrire ai concorrenti la soddisfazione di sfidarsi nell’ultimo tratto

prima di arrivare all’arco d’arrivo e far godere di queste chance il numeroso pubblico

presente.

Il segnale di partenza è stato dato in perfetto orario secondo il programma ed è stato

effettuato da Alessandro Onorato, l’assessore allo Sport Moda Turismo Grandi Eventi

di Roma e Margherita Magnani la mezza fondista Italiana. Subito dopo il segnale di

partenza i concorrenti si sono diretti verso via C. Colombo, per proseguire verso

Viale Ostiense e Viale Aventino, il Colosseo, Fori Imperiale, i concorrenti hanno attraversato via Nazionale ed il traforo, Piazza di Spagna, il percorso ha interessato Piazza del Popolo, e Piazza Navona e di nuovo il Circo Massimo per ultimare la gara.

Circe 3.000 concorrenti hanno partecipato all’evento compresa la competitiva, e non

competitiva anch’essa sul percorso di 15 chilometri, una passeggiata di 6 km –

e un concorrente in Handbike orgoglioso di partecipare a questa gara, e felicissimo di aver tagliato il traguardo assieme a tutti gli altri concorrenti.

All’interno della Roma Urbs Mundi 15 km competitiva si è svolto il Primo Trofeo “Roma

ConCORRE per la Legalità”, promosso dal Comando Regionale Lazio della Guardia di

Finanza in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma.

Lo scopo è quello di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo

della legalità economica. I partecipanti hanno indossato una maglietta che recha sul retro il testo del 1º comma dell’articolo 53 della Costituzione.

Altra chicca della manifestazione sportiva la presenza del complesso bandistico

della Guardia di Finanza, che ha intrattenuto il numeroso pubblico con diversi brani

​musicali prima della partenza e poco prima delle premiazioni.