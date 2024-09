Rome Future Week, dal 16 settembre la seconda edizione

Torna la Rome Future Week®, iniziativa ideata da Michele Franzese e Scai Comunicazione e fortemente voluta dall’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli.

“Roma è la sua storia, la sua arte, la sua cultura, ma soprattutto è la sua capacità di adattarsi a un mondo in continua evoluzione. Quello sul futuro e le nuove tecnologie è troppo spesso un confronto che avviene tra grandi player dell’economia o enti con grandi risorse – spiega l’Assessora Lucarelli – Noi abbiamo invece voluto supportare un evento che avesse l’intento, la forza e il linguaggio adeguato a portare questo dibattito tra la gente attraverso il coinvolgimento di associazioni, università, centri ricerca, perché il futuro e soprattutto il modo in cui viene determinato riguarda tutti noi”.

La Rome Future Week® è un appuntamento aperto a tutti. Dal 16 al 22 settembre la Capitale si trasformerà in un hub di creatività e progresso, ospitando più di 400 eventi che spaziano dall’intelligenza artificiale al metaverso, dal mondo delle startup all’open innovation, dalla space economy alla mobilità sostenibile.

“Rome Future Week nasce come una provocazione perché abbiamo voluto portare il confronto sul futuro nella città icona della storia e quindi emblema del passato – dichiara Michele Franzese, ideatore e organizzatore dell’evento – Oltre 400 eventi, distribuiti in 260 location, 20 grandi temi (primo tra tutti l’AI) e un’organizzazione che coinvolge oltre 6000 persone, porteranno un’ondata di futuro in ogni angolo della città con l’obiettivo di coinvolgere quanto più possibile la cittadinanza con un’attenzione particolare per i giovani”.

Per conoscere il PROGRAMMA nel dettaglio, visita il sito romefutureweek.it

