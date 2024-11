Prosegue la manutenzione ordinaria del verde scolastico nei plessi del IV Municipio

Il IV Municipio è al lavoro nelle scuole. Prosegue la manutenzione ordinaria del verde scolastico nei plessi presenti nel territorio.

Umberti “Quando ci siamo insediati avevamo più di 200 alberi classe D da abbattere. Durante la prima trance ne abbiamo abbattuti 90, ora abbatteremo gli ultimi 130. Stiamo recuperando il lavoro non fatto da chi ci ha preceduto”.

Il Presidente del IV Municipio Umberti comunica l’esecutività dell’appalto annuale per la manutenzione del verde verticale nelle scuole del territorio. Oggi è stata la volta dell’IC Palombini in via Ciamician; già conclusi i lavori alla Primaria Martiri della Libertà in via Bertarelli.

Nei prossimi giorni si passerà al Plesso centrale dell’IC Palombini e di seguito l’IC Andrea Torre e l’IC Nicolai.

Umberti prosegue sottolineando che le alberature abbattute nel precedente appalto saranno a breve ripiantumate e verrà garantito l’innaffiamento per 2 anni, tempo necessario per la pianta di crescere e attecchire al terreno per essere poi autonoma.

Si avrà così più sicurezza nelle scuole e più rispetto dell’ambiente“.

