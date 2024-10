Roseto, apertura autunnale dal 24 ottobre al 10 novembre

Il Roseto di Roma Capitale riapre i suoi cancelli al pubblico in occasione della tradizionale fioritura autunnale.

Cittadini e turisti potranno ammirare le rose tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 17, a partire da giovedì 24 ottobre e fino a domenica 10 novembre 2024. L’ingresso è libero e gratuito.

Per 18 giorni sarà possibile ammirare la fioritura autunnale delle varietà moderne e di alcune varietà antiche di una delle più prestigiose collezioni botaniche di rose. Un’opportunità in più per visitare un giardino unico al mondo per posizione e collezione botanica, composta da circa 1.200 varietà di rose provenienti da tutto il mondo, disposte su un’area di 10mila metri quadrati.

Dove:

Il Roseto Comunale è sito in Via di Valle Murcia n. 6 – 00153 Roma.

Informazioni per visite guidate:

Per prenotare una visita guidata si può:

– contattare direttamente il Roseto Comunale al telefono: 06.5746810

nelle seguenti fasce orarie: lun. – ven. 9 – 12

oppure:

– inviare una email a: rosetoromacapitale@comune.roma.it

Per informazioni su tariffe vai su Modalità di pagamento

