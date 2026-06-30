Saldi estivi 2026 a Roma, dal 4 luglio via agli sconti

Il conto alla rovescia è quasi finito. Da venerdì 4 luglio prendono ufficialmente il via i saldi estivi 2026 nel Lazio, dando il via a sei settimane di offerte che rappresentano uno degli appuntamenti più attesi da chi vuole rinnovare il guardaroba senza spendere una fortuna.

Complice il caldo eccezionale che sta accompagnando l’inizio dell’estate, molti romani sceglieranno di fare shopping nei grandi centri commerciali e negli outlet della Capitale e della provincia.

Oltre alla possibilità di confrontare decine di marchi nello stesso luogo, queste strutture offrono un vantaggio non secondario in giornate caratterizzate da temperature elevate: ambienti climatizzati, ampi parcheggi coperti e servizi che rendono più comoda la permanenza anche nelle ore più calde.

Dall’abbigliamento agli accessori, passando per calzature, elettronica e articoli per la casa, sono numerosi i punti vendita che applicheranno fin dal primo giorno ribassi su collezioni primavera-estate e, in alcuni casi, anche su prodotti continuativi.

I principali centri commerciali dove fare shopping durante i saldi

Per chi preferisce restare in città, l’offerta è ampia e distribuita in tutti i quadranti della Capitale. Tra le destinazioni più frequentate ci sono:

RomaEst

Euroma2

I Granai

Maximo Shopping Center

Centro Commerciale La Romanina

Centro Commerciale Tor Vergata

GranRoma Gran Shopping

Porta di Roma

The WOW Side Shopping Centre

Parco Da Vinci

Centro Commerciale Torresina

Salario Center

Happio

Domus Shopping Center

CinecittàDue

Outlet: i grandi marchi a prezzi scontati

Per chi è alla ricerca di firme e collezioni delle stagioni precedenti, gli outlet restano una delle mete più apprezzate durante il periodo dei saldi. A pochi chilometri dalla Capitale saranno operativi:

Valmontone Outlet

Castel Romano Designer Outlet

Qui gli sconti tipici degli outlet si sommeranno alle promozioni stagionali, offrendo ulteriori occasioni di risparmio su abbigliamento, accessori, calzature e articoli sportivi.

Come acquistare senza spendere troppo

Gli esperti consigliano di arrivare con una lista degli acquisti realmente necessari, confrontare i prezzi prima di comprare e conservare sempre lo scontrino, utile in caso di cambio o di eventuali difetti del prodotto. Un piccolo accorgimento che permette di approfittare delle offerte senza lasciarsi trascinare dagli acquisti impulsivi.

Con l’apertura dei saldi, Roma si prepara così a uno dei periodi più intensi dell’anno per il commercio, tra occasioni da cogliere, negozi affollati e migliaia di persone pronte a trasformare una giornata di shopping in una pausa dal caldo estivo.

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