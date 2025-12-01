Salva la tua lingua locale 2025. La premiazione il 5 dicembre
A Roma presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio
La Giuria del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale” ha decretato i vincitori della tredicesima edizione.
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 5 dicembre 2025 ore 9,30 a Roma presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio. Per partecipare scrivere a giornatadeldialetto@unpli.info (fino ad esaurimento posti).
Ed ecco, qui di seguito i vincitori e i finalisti della tredicesima edizione.
I vincitori e i finalisti
PREMIO LUIGI MANZI
A Maria Jatosti è una curatrice editoriale, scrittrice, giornalista, poetessa, traduttrice, drammaturga e regista teatrale italiana.
PREMIO TULLIO DE MAURO – DIZIONARI
PRIMO CLASSIFICATO
Paul Videsott, Vocabolar dl ladin leterar, Vocabolario del ladino letterario, Bozen-Bolzano University Press, Bolzano, 2020
SECONDO CLASSIFICATO
Mario Saltarelli, Riflessioni per la storia linguistica di Pescasseroli, Fondazione Pescarabruzzo – Gestioni Culturali Srl, Pescara, 2024
TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO
Valerio Ferrari, Lessico zoologico popolare della provincia di Cremona, Ed. Provincia di Cremona, 2016
TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO
Fabio Scetti e Mario Songini, Dizionario e Grammatica applicata del Valoc’ della Val Masino, coll. Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca, Sondrio, Bettini (in stampa).
FINALISTI
Giuseppe Ciccimarra e Vito Ciccimarra, Il libro dei soprannomi di Altamura, Ed. Altamura Ieri, Altamura (BA), 2025
PREMIO TULLIO DE MAURO – SAGGI
PRIMO CLASSIFICATO
Mario Chichi, Geraci Siculo, Datos, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Dipartimento di scienze umanistiche, Palermo, 2024.
SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO
Mario Bellizzi, Pȅrrallza Arbȅreshe, Cento e due fiabe della tradizione popolare orale di trentanove comunità albanofone di sei regioni d’Italia, Ed. Rezna, 2024
SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO
Venicio Simonutti, Scoltimi… Cumò o cj’a la conti, Racconti della tradizione orale nella vallata delle Pradis, Spilimbergo (PN), 2025
TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO
Piero Cavicchi, Il dialetto della Val di Cornia, Grammatica storica, Edizioni Archivinform, Venturina Terme (LI), 2025
TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO
Loris Pellegrini, Francesco Moderati, Commedie dialettali riminesi del Seicento, Pazzini Stampatore Editore Srl, Villa Verucchio (RN) 2025
FINALISTI
Andrea Giampietro, Studi di letteratura abruzzese, Edizioni Menabò, Ortona (CH), 2024
Davide Boccia, La nàuë, lë spënnaròlë e la cacciarèlla: raccolta di termini e toponimi lacustri del dialetto di Posta Fibreno (FR), Autopubblicazione, Torino, 2025
Anna Maria Chirienti, Esopo in griko, Autopubblicazione, 2024
PREMIO TULLIO DE MAURO – TESI DI LAUREA
PRIMO CLASSIFICATO
Irene Immacolata Panella, Le lingue di Colobraro e Tursi tra spinte innovative e arcaicità, Università degli Studi della Basilicata, 2018
SECONDO CLASSIFICATO
Francesco Cositore, Una sintesi dello spazio-tempo: una ricerca etnolinguistica sull’uso e sulla percezione dei proverbi in dialetto a Gioia del Colle, Università Ca’ Foscari di Venezia, 2021
TERZO CLASSIFICATO
Chiara Borla, A capisso cò j’àutri! Un caso di studio sul piemontese tra intercomprensione e interproduzione, Università di Torino, 2023
FINALISTA
Jusy De Simone, La toponimia orale di Tocco da Casauria: tra italiano e dialetto, Università di Torino, 2024
POESIA EDITA
PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO
Paolo Besagno, Gh’é o vento ch’o mescia, Editrice ZONA, Genova, 2024
PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO
Ripalta Guerrieri, De chjaroure e de sscurije – Nuttete, Autopubblicazione, Stornarella (FG), 2025
SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO
Giuliana Bernasconi, El most de la vita, Ed. Grafica Sette, Brescia, 2024
SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO
Christian Romanini, Stagjons – Haiku par furlan, Campanotto Editore, Pasian di Prato (UD), 2025
TERZO CLASSIFICATO
Nico Bertoncello, Sta giostra de vita, Effe2 Edizioni, Romano d’Ezzelino (VI), 2023
FINALISTI
Roberto Benso, Ei foe déi ferguò, Editrice ZONA, Genova, 2024
Giorgio Bruzzese, Er ponentaccio, Armando Editore, Roma, 2024
Marco Marchi, L’arióut, Fara Editore, 2023
Enza Morena, Pinzànni pinzànni, Giuseppe de Nicola Editore, Napoli, 2024
Lorenzo Scarponi, La vóita dròinta, Pier Giorgio Pazzini Stampatore Editore, Villa Verucchio (RN), 2025
PROSA EDITA
PRIMO CLASSIFICATO
Renzo Cremona, El Barba Sucon int’el barinto ciaro, Il Leggio Libreria Editrice, Chioggia (VE), 2024
SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO
Mina De Luca, Li cùnt antich’, Autopubblicazione, Grottaminarda (AV), 2023
SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO
Silvano Fazi, Piticchji, Vydia Edizioni d’Arte, Montecassiano (MC), 2024
TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO
Loredana Paterlini, Amür per öl dialèt.. ièr… èncò…domà, Mongrafic, Gardone Val Trompia (BS), 2023
TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO
Gianni Sardo, Ón bòcia in bonifica, Edito dall’Associazione Veneti nel Mondo, Ghilarza (OR), 2025
FINALISTA
Vincenzo Scrudato, Cu tuttu l’annu campa tutti i festi vidi, Liceo classico statale Umberto I edizioni, Palermo, 2022
MENZIONI SPECIALI DELLA GIURIA
Lucia Beltrame Menini, Senti ‘sa te conto! Robe mie, tirè fora da “Quatro Ciàcoe”, F.lli Corradin Editori, Urbana (PD), 2024
Grazia Galante e Michele Galante, A cchi sci’ figghie? I soprannomi di San Marco in Lamis, Edizioni indipendenti, Foggia 2025
POESIA INEDITA
PRIMO CLASSIFICATO
Graziella Abiatico, Du ghèi de àiva (dialetto della bassa bresciana)
SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO
Rosalba De Cesare, Moi stau a mare… (dialetto salentino)
SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO
Claudia Salamant, Zid skrit, (dialetto sloveno delle valli del Natisone)
TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO
Melania Mollo, Nu’ Viento (napoletano)
TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO
Alberto De Rosa, Veciu gorc (friulano)
FINALISTI
Battistina Biggio (dialetto tabarchino)
Egle Taverna (friulano di Gorizia)
Lucia Vinai (dialetto occitano kyé di Frabosa Soprana)
PROSA INEDITA
PRIMO CLASSIFICATO
Claudio Bearzi, Las femines di For a la pitoche (friulano nella variante di Forni di Sotto, UD)
SECONDO CLASSIFICATO
Terenzio Gambin, El ténp e la memoria (dialetto feltrino/basso bellunese)
TERZO CLASSIFICATO
Nerina Poggese, El vajo del Vesterle (dialetto della Lessinia veronese)
FINALISTI
Gottardo Mitri, Pier Paolo Pasolini e il so Friûl (friulano)
Giovanni Zeverino I magnîfeche quatte (dialetto di Santeramo in Colle, BA)
Pierina Gallina, Cidine a fuart (friulano)
MUSICA
PRIMO CLASSIFICATO
Noemi Balloi, Naru ca no (sardo)
SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO
Sandro Chiappori, Beni columba (sardo-campidanese)
SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO
Duo AccorDòs, Aghe (friulano)
TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO
Gaetano Campana, J’ m’ t’aricorde (abruzzese)
TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO
Maurizio Vilardi, De fiàuere u mére (dialetto di Molfetta, BA)
FINALISTI
Antonio Cutugno (friulano occidentale)
Andrea Facco (genovese)
Federico Palladini (dialetto di Castro dei Volsci, FR)
Gloria Santangelo (siciliano)
Dj Tubet (friulano)
TEATRO
PRIMO CLASSIFICATO
Gabriella Vicari, Kokalos – La mennula amara, La mandorla amara (siciliano)
SECONDO CLASSIFICATO
Stefano Pandolfo, Cuatri Peraulis, Tre Parole (friulano)
TERZO CLASSIFICATO
Francesca Vaglica, L’altra Odissea, U viaggiu ri Penelope (siciliano)
FINALISTI
Ignazio Basile, Afora sos sardos (sardo)
Graziana Di Biase, U’ Marauall (lucano)
Maria Giannetta Grizi, Federico II a Jesi (dialetto jesino)
Giovanna Malcangi, Ci la nemmenème, na ne lascherdàme (dialetto di Sammichele di Bari, BA)
Marco Poli, La vita poetica di un tananai (bresciano)
Daniela Fava, Sicilia, Terra d’amuri e di duluri (siciliano)
FUMETTO
PRIMO CLASSIFICATO
Paolo Cossi, Ti conti il Vaiont (Ti racconto il Vajont), Ed. Società Filologica Friulana, Udine 2022 (friulano)
SECONDO CLASSIFICATO
GianLuca Umiliacchi e Maurizio Balestra, Mé a sò Caterina Sforza (Sono Caterina Sforza), Fumettoteca Nazionale Edizioni, Forlì, 2025 (emiliano)
TERZO CLASSIFICATO
Aldo Mereu e Roberto Del Zotto, La storie dal lât di Curnin (La storia del lago di Cornino), Edito da Pro Loco Forgaria nel Friuli (UD), 2024 (friulano)
GIURIA GENERALE PREMIO SALVA LA TUA LINGUA LOCALE
Prof. Salvatore Trovato (Presidente)
Prof.ssa Rita Caprini
Prof.ssa Patrizia Del Puente
Prof.ssa Gianna Marcato
Plinio Perilli
Prof. Giovanni Tesio
Tonino Tosto
GIURIA PREMIO “TULLIO DE MAURO”
Prof. Salvatore Trovato (Presidente)
Prof.ssa Mari D’Agostino
Prof. Luca Lorenzetti
Prof.ssa Cristina Lavinio
Prof. Giovanni Ruffino
GIURIA SEZIONE MUSICA
M° Toni Cosenza (Presidente)
Andrea Carpi
Vincenzo Federico
Luciano Francisci
M° Pasquale Menchise
Paolo Portone
Marco Rho
Elisa Tonelli
LA SEGRETERIA DEL PREMIO
Responsabile: Dott. Gabriele Desiderio – giornatadeldialetto@unpli.info
