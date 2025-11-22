“Salvare la costa”: dalla Regione 2,4 milioni per proteggere il litorale in vista dell’inverno

La Regione Lazio mette in campo nuove risorse per proteggere il suo litorale dall’avanzare dell’erosione invernale. Con una delibera approvata dalla Giunta, sono stati stanziati 2,4 milioni di euro destinati ai Comuni costieri, chiamati a realizzare interventi urgenti di difesa e salvaguardia delle aree più esposte.

Il finanziamento rientra nel percorso avviato con il Progetto di ricerca dell’Università Roma Tre, documento che fotografa criticità, vulnerabilità e priorità d’azione lungo tutto il litorale laziale.

È proprio su quella mappa tecnica – approvata nel 2023 – che si baserà la selezione degli interventi: un mix di criteri che tiene conto del livello di rischio, dell’importanza ambientale e turistica dei tratti di costa, oltre che della sicurezza pubblica.

«Questa iniziativa si inserisce nel piano da 90 milioni dedicato alla difesa integrata della costa del Lazio», spiega l’assessore regionale al Territorio e Demanio Fabrizio Ghera. «Vogliamo dare ai Comuni strumenti e risorse per proteggere la bellezza delle nostre spiagge e dei beni paesaggistici, soprattutto durante la stagione invernale, quando i fenomeni erosivi sono più aggressivi».

Nei prossimi giorni verrà pubblicato un Avviso pubblico rivolto ai Comuni del litorale: potranno richiedere fondi per opere urgenti, in particolare per mettere in sicurezza manufatti a rischio crollo o per installare barriere e protezioni temporanee contro mareggiate e arretramento della linea di costa.

Ogni amministrazione potrà ottenere un contributo da un minimo di 20mila a un massimo di 200mila euro.

Due i criteri principali che determineranno la graduatoria delle domande:

Stato dei fenomeni erosivi: da 0 a 60 punti, a seconda della gravità e dell’evidenza del danno;

Presenza antropica dell’area: da 0 a 40 punti, parametro che misura quanto quel tratto sia frequentato, abitato o economicamente rilevante.

Un intervento mirato, dunque, che punta a rafforzare la capacità dei Comuni di rispondere rapidamente ai danni causati dal maltempo, preservando spiagge, passeggiate e infrastrutture che rappresentano un patrimonio per tutto il territorio regionale.

