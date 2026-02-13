Sangue ad Acilia: rissa tra giovanissimi e accoltellamento in strada

La spirale della violenza giovanile torna a colpire il quadrante sud della Capitale. Nel tardo pomeriggio di giovedì 12 febbraio, ad Acilia, una rissa tra adolescenti è degenerata in un accoltellamento, lasciando a terra due ragazzi, entrambi minorenni.

L’episodio si è consumato intorno alle 18 in via di Macchia Saponara, arteria centrale del quartiere, in un orario di forte passaggio. Le urla, la fuga improvvisa e poi il sangue sull’asfalto.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, lo scontro sarebbe nato per motivi ancora da chiarire. Un gruppo di giovanissimi si è affrontato in strada: prima un acceso diverbio, poi la colluttazione.

Nel corso della rissa un 17enne è stato colpito alla gamba con un’arma da taglio, verosimilmente un coltello. Ferito anche un ragazzo di 15 anni, rimasto coinvolto nella zuffa e riportante lesioni meno gravi.

Sanguinanti e sotto shock, i due hanno trovato rifugio in una farmacia poco distante, chiedendo aiuto al personale mentre gli aggressori si dileguavano tra le vie del quartiere.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Il 17enne è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale San Camillo Forlanini per la ferita da taglio, mentre il 15enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale Grassi.

Le condizioni dei due ragazzi non sarebbero gravi e nessuno dei due risulta in pericolo di vita. Resta però forte la preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza che coinvolge giovanissimi.

Gli investigatori stanno lavorando per identificare tutti i partecipanti alla rissa e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

