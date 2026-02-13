Sangue ad Acilia: rissa tra giovanissimi e accoltellamento in strada
Due feriti di 15 e 17 anni dopo lo scontro in via di Macchia Saponara. I ragazzi hanno cercato rifugio in una farmacia. Indagini in corso
La spirale della violenza giovanile torna a colpire il quadrante sud della Capitale. Nel tardo pomeriggio di giovedì 12 febbraio, ad Acilia, una rissa tra adolescenti è degenerata in un accoltellamento, lasciando a terra due ragazzi, entrambi minorenni.
L’episodio si è consumato intorno alle 18 in via di Macchia Saponara, arteria centrale del quartiere, in un orario di forte passaggio. Le urla, la fuga improvvisa e poi il sangue sull’asfalto.
Dalle parole ai coltelli
Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, lo scontro sarebbe nato per motivi ancora da chiarire. Un gruppo di giovanissimi si è affrontato in strada: prima un acceso diverbio, poi la colluttazione.
Nel corso della rissa un 17enne è stato colpito alla gamba con un’arma da taglio, verosimilmente un coltello. Ferito anche un ragazzo di 15 anni, rimasto coinvolto nella zuffa e riportante lesioni meno gravi.
Sanguinanti e sotto shock, i due hanno trovato rifugio in una farmacia poco distante, chiedendo aiuto al personale mentre gli aggressori si dileguavano tra le vie del quartiere.
Il trasporto in ospedale
Immediato l’intervento dei soccorsi. Il 17enne è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale San Camillo Forlanini per la ferita da taglio, mentre il 15enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale Grassi.
Le condizioni dei due ragazzi non sarebbero gravi e nessuno dei due risulta in pericolo di vita. Resta però forte la preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza che coinvolge giovanissimi.
Indagini in corso
Gli investigatori stanno lavorando per identificare tutti i partecipanti alla rissa e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.
