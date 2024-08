Sanità: opposizioni Lazio, campagna Rocca costa 300 mila euro, solo propaganda

“Dopo gli interventi in aula le opposizioni in Consiglio regionale annunciano un’interrogazione al Presidente Rocca sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche riguardo alla campagna di comunicazione in atto, che evidentemente non ha nulla di istituzionale, ma è solo propaganda.

Una campagna promozionale del Presidente Rocca, costata oltre 300 mila euro, in cui non c’è alcun messaggio istituzionale sulla sanità, ma solo autopromozione.

Le campagne istituzionali sulla sanità dovrebbero riguardare la prevenzione, gli screening, il contrasto alla violenza di genere, i corretti stili di vita, non l’autopromozione della “nuova storia”, che appare come una vecchia storia, ossia utilizzare denaro dei contribuenti in maniera distorta.

Nulla vieta al Presidente Rocca di fare campagne di promozione, ma non con soldi del bilancio regionale mascherati da comunicazione istituzionale sulla sanità.

Con quelle risorse si sarebbe potuto mantenere aperto il reparto del Policlinico Umberto I sui disturbi alimentari, chiuso per ferie, offrendo un servizio certamente più utile ai cittadini.

Su questo presentiamo un’interrogazione: c’è bisogno di chiarezza e trasparenza”. Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo dell’opposizione in Consiglio regionale Mario Ciarla (PD), Alessio D’Amato (Azione), Marietta Tidei (IV), Adriano Zuccalà (M5S), Claudio Marotta (AVS) e Alessandra Zeppieri (Polo progressista).

