Sasso contro un bus Cotral ai Castelli Romani: vetro in frantumi, tragedia sfiorata

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’atto vandalico avvenuto nella serata di ieri ai danni di un autobus Cotral in transito lungo via Cicerone, nell’area dei Castelli Romani.

Un sasso di grosse dimensioni è stato scagliato con violenza contro la fiancata sinistra del mezzo, mandando in frantumi uno dei cristalli laterali.

La dinamica dell’agguato

Il boato provocato dal vetro esploso ha colto di sorpresa il conducente, che tuttavia è riuscito a mantenere il controllo del veicolo e a proseguire in sicurezza.

Al momento dell’attacco l’autobus viaggiava fortunatamente senza passeggeri a bordo, evitando così il rischio che le schegge di vetro potessero colpire qualcuno.

Gli autori del gesto, approfittando dell’oscurità, si sono allontanati rapidamente a piedi, dileguandosi tra le strade adiacenti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri

Dopo la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, i Carabinieri della Stazione di Frascati hanno intercettato il mezzo al capolinea di piazza Guglielmo Marconi.

I militari hanno effettuato i rilievi sul veicolo danneggiato e raccolto la testimonianza dell’autista, apparso comprensibilmente scosso ma rimasto illeso.

Indagini in corso

Sono ora in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

