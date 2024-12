Sciopero trasporti: mezzi fermi e cortei nella capitale. Il punto della situazione

La capitale affronta una giornata di disagi a causa dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb.

Dopo un intenso braccio di ferro con il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il giudice del Tar del Lazio ha dato il via libera alla protesta, che coinvolgerà una vasta gamma di settori, tra cui trasporti pubblici, scuola, sanità, e pubblico impiego. A Roma, sono previsti anche alcuni cortei in diverse zone della città, oltre che le condizioni meteo avverse.

Le rivendicazioni dietro la protesta:

Le ragioni di questa mobilitazione sono molteplici. Il sindacato chiede aumenti salariali sostanziosi, la riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore settimanali mantenendo il salario, e l’introduzione di una legge sul salario minimo.

Le richieste includono anche l’abolizione dell’Iva sui prodotti di prima necessità, un tetto ai prezzi e una forte opposizione al coinvolgimento dell’Italia nei conflitti internazionali. A queste si aggiungono anche critiche al decreto legge sulla sicurezza, al premierato e all’autonomia differenziata.

Il trasporto pubblico a rischio totale:

La capitale sarà completamente paralizzata sul fronte dei trasporti: la rete Atac e quella di RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap, e Autoservizi Tuscia/Bis subiscono una forte interruzione dalle 8:30. A rischio, oltre alle linee metro, tram e filobus, anche la ferro-tranvia Termini-Centocelle.

L’interruzione si estende anche ai servizi ferroviari, che sono sospesi dalle 21:00 di ieri e riprenderanno solo a sciopero terminato. Biglietterie e bike box nelle stazioni saranno parzialmente inaccessibili, se non online, durante le ore dello sciopero.

Proteste anche nel mondo della scuola:

Oltre ai trasporti, anche il settore scolastico scende in piazza, con richieste di salari più dignitosi per i docenti e il personale amministrativo.

Le famiglie sono state avvisate che l’ingresso nelle scuole potrebbe essere ritardato o addirittura non garantito in alcune istituzioni, in quanto il personale scolastico potrebbe non essere sufficiente a coprire tutte le lezioni.

Due cortei per le strade della Capitale:

I cortei sono due:

Dalle 9:00 alle 13:00, un lungo corteo partirà da Piazzale Tiburtino, attraversando via Tiburtina, viale dell’Università, e via Goito, con possibili modifiche a ben 15 linee bus (16, 38, 60, 61, 62, 66, 71, 75, 82, 90, 92, 223, 310, 360, 490).

Dalle 18:00 alle 20:00, un altro corteo, stavolta sul tema dell’emergenza abitativa, partirà da Piazza del Pigneto per arrivare a Piazza Vittorio Emanuele II, passando per via Casilina, piazzale Labicano, e via Statilia. Anche in questo caso, la viabilità sarà fortemente alterata, con modifiche a diverse linee bus (3, 5, 14, 19, 81, 105, 360, 412, 590, 649).

Giornata nera per i romani:

Con i mezzi pubblici fuori uso e i cortei che si snodano per la città, oggi sarà un vero e proprio banco di prova per i cittadini romani.

