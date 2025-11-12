Scuola dell’infanzia, Roma lancia un maxi progetto con 12 università: “Un modello per l’inclusione dei più piccoli”

Una rete senza precedenti tra il mondo accademico e le scuole dell’infanzia di Roma per promuovere una città più inclusiva, a partire dai suoi bambini.

È stato presentato oggi il protocollo d’intesa tra Roma Capitale e il CRUL, il Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio, che dà il via a un progetto biennale (anni scolastici 2025-26 e 2026-27) dedicato all’inclusione dei bambini e delle bambine con bisogni educativi speciali.

L’iniziativa — la prima di questo genere per ampiezza e impostazione — nasce dalla collaborazione tra il sistema educativo capitolino e i 12 Atenei del Lazio, con l’obiettivo di rafforzare la formazione degli insegnanti, sperimentare nuove pratiche pedagogiche inclusive e alimentare la ricerca in ambito educativo e sociale.

Il progetto, in linea con il Modello Educativo di Roma Capitale e le linee guida europee sull’inclusione, prevede una serie di attività integrate:

percorsi formativi congiunti tra docenti e ricercatori,

osservazioni dirette nelle scuole per individuare bisogni e potenzialità,

laboratori di co-progettazione di strategie educative,

e infine seminari e momenti di confronto per condividere buone pratiche e risultati.

A coordinare i lavori sarà l’Università Roma Tre, capofila del progetto, insieme a Sapienza, Tor Vergata, Foro Italico, Tuscia, Cassino, Europea, LUMSA, UniCamillus, Link Campus, UNINT e Campus Bio-Medico.

“La collaborazione tra Roma Capitale e dodici università del Lazio rappresenta un passo avanti storico: unire la ricerca più avanzata con la pratica quotidiana nelle nostre scuole — ha spiegato Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale — significa costruire un modello che potrà diventare riferimento anche fuori città. L’obiettivo è un vero salto di qualità nei processi di inclusione e nella crescita educativa dei nostri bambini”.

A illustrare l’impianto scientifico del progetto è stato Fabio Bocci, professore ordinario di Roma Tre e coordinatore scientifico dell’iniziativa: “Lavoreremo in diverse fasi — ha detto — partendo da una sperimentazione metodologica che coinvolgerà un primo gruppo di scuole, per poi estendere il modello a tutte le strutture dell’infanzia comunali. L’obiettivo è accompagnare gli istituti in un percorso di crescita e trasformazione duraturo, capace di migliorare concretamente la qualità dell’inclusione”.

Il protocollo, che avrà una durata iniziale di due anni, punta dunque a creare una rete stabile tra università e scuole: un laboratorio cittadino di innovazione educativa che, come auspicano dal Campidoglio, potrà diventare un modello nazionale per le politiche pubbliche sull’inclusione nella prima infanzia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.