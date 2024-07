Scuola: Fd’I Roma, disastroso stato dei servizi capitolini 0-6 anni

“Senza precedenti lo stato di malfunzionamento dei servizi capitolini 0-6 anni. Seppur in forme diverse le parti sociali denunciano a chiare lettere questo stato e FdI non può che far proprio questo allarme.

A partire dalla conferma della mancata utilizzazione della deroga al tetto per il lavoro flessibile consentita dal Ministro Zangrillo nel decreto per il precariato, o l’utilizzo, in alternativa, di dieci milioni di euro provenienti dai fondi della parità scolastica.

A tal fine è nostra intenzione convocare appena possibile la Commissione Trasparenza presieduta da Federico Rocca sulla regolarità dell’utilizzo di questi fondi che dovrebbero correttamente essere destinati alla scuola dell’infanzia per la sua gestione e manutenzione degli edifici, piuttosto che per coprire le necessità del lavoro flessibile (supplenze).

Per quanto riguarda le presunte parole pronunciate per conto della parte politica al tavolo sindacale, riguardo l’attesa di un provvedimento della Regione Lazio per il riallineamento delle ex Poses per poter procedere al loro reinserimento negli ambiti comunali dei servizi 0-6, ci sentiamo di rassicurare Roma capitale che verrà presto fatta giustizia di una pagina anomala unica nel panorama italiano.

In nessuna Regione d’Italia – come è stato affermato dagli autorevoli componenti della Commissione nazionale 06 anni al MIM – funzionari educativi che da lunghi anni hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico sono state poi trasferite d’imperio negli uffici amministrativi.

Una mortificazione avvenuta sui corpi prevalentemente di donne di Roma Capitale tanto difese, solo a parole, dall’assessore Pratelli nei suoi cortei femministi”. È quanto dichiarano il gruppo capitolino di Fratelli d’Italia, il deputato e presidente della federazione romana di FdI, Marco Perissa e il capo dipartimento scuola di FdI Roma, Laura Marsilio.

