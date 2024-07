Scuola: Mattia (Pd), Valditara dimentica che Costituzione è al di sopra partiti

“Al ministro dell’Istruzione Valditara sfugge la cosa essenziale sul caso dell’Istituto Pirelli di Roma: il punto non è la tessera di partito, o ex partito, del docente ma è l’ipotesi di un suo comportamento inopportuno e antidemocratico in classe, che sarebbe grave a prescindere dal suo credo politico, visto che i principi Costituzionali, come appunto l’Antifascismo, sono per definizione al di sopra di ogni appartenenza politica proprio perché tutti i partiti sono chiamati a rispettarli.

Non alcuni sì e altri no. Questo è l’aspetto fondamentale su cui ci si aspetta che un ministro della Repubblica Italiana, che ha giurato lealtà alla Costituzione, si attivi con parole di condanna, e garantendo le opportune verifiche, invece di indugiare in sterili polemiche strumentali”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, Vicepresidente della I Commissione Affari Costituzionali alla Pisana e prima firmataria della proposta di legge per l’inserimento dei valori dell’Antifascismo e della Resistenza nello Statuto della Regione Lazio.

