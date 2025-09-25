Scuole e nidi, assemblea del personale: martedì 30 settembre possibili chiusure e disservizi

Un’altra giornata complicata si prospetta per genitori e studenti romani. Martedì 30 settembre, dalle ore 11 alle 18, i servizi educativi e scolastici della Capitale – compresi i nidi – saranno a rischio a causa di un’assemblea indetta da Rsu di Roma Capitale insieme a Usb, Adl Cobas e Pubblico Impiego Cobas.

Per sette ore, dunque, come riportato da un avviso ufficiale pubblicato sul sito di Roma Capitale, non sarà garantito il regolare svolgimento delle attività.

A fermarsi non saranno solo maestre ed educatrici: l’assemblea coinvolgerà anche i coordinatori pedagogici e il personale degli uffici socio-educativi, chiamati a riunirsi nelle ultime tre ore di ciascun turno di lavoro.

Una mobilitazione che rischia di avere ripercussioni concrete sulle famiglie, già messe alla prova solo pochi giorni fa, lunedì 22 settembre, quando il grande sciopero per Gaza aveva costretto alla chiusura diverse scuole della città.

E non sarà l’ultimo appuntamento: il 3 ottobre è infatti in programma un nuovo sciopero generale, questa volta indetto da SI Cobas e rivolto a tutto il personale dei settori pubblici e privati, per l’intera giornata.

