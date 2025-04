Seduce studentessa minorenne disabile su Facebook: nei guai giovane romano

Una chat iniziata per caso, un profilo Facebook come tanti, una richiesta di amicizia accettata con un click. È cominciato così l’incubo di una studentessa minorenne del Nord Italia, affetta da disabilità, adescata online da un 25enne romano che ha saputo mascherare le sue vere intenzioni dietro parole gentili e finti sorrisi virtuali.

Lui, poco più che un ragazzo, ma con un piano ben preciso. Dopo aver agganciato la giovane sui social, è entrato piano piano nella sua vita, usando l’amicizia come leva per conquistare la sua fiducia.

Con il tempo, però, il tono dei messaggi è cambiato: dalle chiacchiere innocue alle richieste di immagini intime, fino a pressioni sempre più insistenti. Una trappola psicologica, costruita sull’ingenuità e sulla fragilità emotiva della vittima.

A spezzare questo silenzio è stato l’occhio attento dei genitori. Hanno notato il disagio della figlia, la chiusura, l’ansia crescente. E così, scavando tra le sue conversazioni, hanno trovato la verità. Una verità che ha spinto la famiglia a rivolgersi immediatamente alla Polizia di Stato.

Le indagini, avviate dalla procura di Venezia e condotte dalla Polizia Postale, hanno portato alla luce l’intero disegno criminale. Gli agenti hanno passato al setaccio i profili social, ricostruendo i contatti, analizzando ogni file, ogni messaggio.

Il cerchio si è chiuso a Roma, dove è stato identificato il 25enne autore dell’adescamento. Nella sua abitazione sono stati sequestrati più dispositivi elettronici, tutti utilizzati per mettere in atto il reato.

Ma l’orrore non finiva lì. Dagli accertamenti forensi è emerso che nei suoi smartphone c’erano prove non solo del contatto con la ragazza, ma anche di altri gravi reati: detenzione e, in alcuni casi, produzione di materiale pedopornografico. Il giovane è stato denunciato e la sua posizione è ora sotto esame da parte della magistratura.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.