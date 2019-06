Segi’s ha chiuso e sor Benito saluta tutti a Centocelle

Un’altra attività storica di Centocelle chiude i battenti.

Segi’s storico negozio di abbigliamento a via delle Camelie 21 a giugno 2019 ha abbassato le serrande dopo oltre mezzo secolo di onorata carriera.

La proprietà lascia l’attività per scelta: il negozio del sor Benito, che una volta faceva plesso unico con l’adiacente supermercato e insieme formavano uno dei tanti cinema di Centocelle, ha vestito generazioni di abitanti del quartiere.

Cominciò addirittura come fabbrica di jeans per poi dedicarsi solo alla vendita.

Inserito, come era giusto che fosse, nel volume Centocelle – evoluzione dell’imprenditoria locale, Segi’s era un punto di riferimento per la sapienza tecnica e la simpatia dei proprietari.

“Mio nonno – ci scrive il nipote – a 75 anni suonati ha finalmente deciso di prendersi il meritato riposo che gli spettava. E credetemi che non è stato neanche facile convincerlo, per lui è un grande dispiacere perché ormai per lui era diventato un modo per passare il tempo e farsi qualche chiacchiera con i vecchi clienti di sempre.



Mio zio sta comunque portando avanti il nome di un negozio che per anni è stato un punto di riferimento per tutta Centocelle.

Per i più nostalgici, in Via dei Castani 119, potete trovare Segi’s Men (aperto da ormai 3 anni!)”