Centocelle, l’evoluzione dell’imprenditoria locale di Andrea Martire e Vincenzo Luciani

Il 30 marzo 2019 alle ore 18:00 presso la libreria Arethusa in viale della Primavera 93-101, sarà presentato il libro Centocelle, l’evoluzione dell’imprenditoria locale, pubblicato da Ed. Cofine (15.00 €), l’editrice di Abitare A.

Interverranno:

Monica Paba, presidente della Rete Imprese via Castani

Andrea Martire e Vincenzo Luciani, Autori del volume.

Nelle 96 pagine del volume Andrea Martire e Vincenzo Luciani esaminano i cambiamenti, avvenuti negli ultimi 30 anni, nel quartiere Centocelle e le nuove tendenze.

In anteprima una selezione di pagine tratte dal libro (immagini e testi).

Centocelle l’evoluzione dell’imprenditoria locale (selezione di 16 pag.)

Il libro, oltre che nella Libreria Arethusa, è reperibile anche presso La Pecora Elettrica in via delle Palme 158, Libreria Lauri via dei Faggi 64 e Il Mattone in via Bresadola 14.

Da tenere d’occhio anche lo sviluppo che sta avendo la Fan Page dedicata al libro in cui vengono riproposti degli stralci del libro e dei contenuti collegati all’argomento.