“Sei grande. Tornerai, Roma”: Fratelli d’Italia accende l’Eur con tre giorni di politica e futuro

Roma, l’Eur, luglio: il cuore della politica di centrodestra torna a battere forte tra gli alberi e l’acqua calma del laghetto. Fratelli d’Italia riporta nella Capitale la sua festa, e lo fa con uno slogan che è tutto un programma: “Sei grande. Tornerai, Roma”. Un messaggio chiaro, quasi un grido di battaglia: riconquistare il Campidoglio alle prossime amministrative del 2027, chiudendo un ciclo lungo oltre un decennio.

Dal 3 al 5 luglio, il partito di Giorgia Meloni raduna la sua classe dirigente e i suoi sostenitori a viale America, nel cuore dell’Eur, per la nuova edizione di Piazza Italia, il festival politico targato FdI Roma.

Una tre giorni densa di incontri, tavole rotonde e talk che vedrà avvicendarsi consiglieri comunali, assessori regionali, ministri e big della coalizione di centrodestra. Ma anche giornalisti, tecnici e dirigenti di grandi realtà pubbliche e sportive.

Il sogno del Campidoglio e la ferita ancora aperta del 2013

Obiettivo dichiarato: riprendersi Roma, persa nel 2013 dopo la fine dell’era Alemanno, e mai più conquistata nonostante due tentativi di peso — quello della stessa Giorgia Meloni nel 2016 e quello dell’avvocato Enrico Michetti nel 2021, fermato al ballottaggio da Roberto Gualtieri. Ora, con la premier alla guida del governo nazionale e un partito ai massimi storici, l’ambizione torna più forte che mai.

I protagonisti e il programma

La festa si apre mercoledì 3 luglio alle 17:00 con i saluti dei vertici locali e regionali di Fratelli d’Italia. Subito dopo, il presidente romano del partito, Marco Perissa, introdurrà il dibattito inaugurale, dal titolo evocativo: “Modello Italia: dal Governo alla Nazionale alla rinascita della Capitale, un sistema politico vincente al servizio di Roma”.

Sul palco saliranno figure centrali dell’universo FdI: Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica del partito; Giovanni Donzelli, organizzatore nazionale; insieme ai direttori de Il Messaggero e Il Tempo, Massimo Martinelli e Tommaso Cerno.

La stessa sera, spazio a temi caldi come legalità e sicurezza con Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia, e Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare.

Dal trasporto allo sport, la seconda giornata

Giovedì 4 luglio il focus si sposta su infrastrutture, sport e politiche per la città. Dalle 17:00, prenderanno la parola Salvatore Deidda della Commissione Trasporti, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il neopresidente del Coni Luciano Buonfiglio, Marco Mezzaroma per Sport e Salute, il ministro Tommaso Foti, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, e il giornalista Mario Sechi, direttore di Libero.

Un parterre che unisce politica e comunicazione, con l’intento di tracciare un percorso programmatico per il futuro di Roma.

Lavoro, pari opportunità e cultura: il gran finale

Venerdì 5 luglio, il gran finale con tre panel dedicati a lavoro, politiche sociali, famiglia e cultura. Sul palco i ministri Maria Teresa Bellucci, Eugenia Maria Roccella e Alessandro Giuli, chiamati a discutere di temi chiave per il rilancio sociale e identitario della Capitale.

Tra bandiere, gazebo e parole d’ordine, l’Eur si prepara a diventare per tre giorni il centro simbolico del progetto politico di Fratelli d’Italia. Una piazza — quella di “Piazza Italia” — che è, prima di tutto, un campo di battaglia per il futuro di Roma. E il countdown verso il 2027, per il centrodestra, è appena cominciato.

