Serrati controlli della Polizia Locale nel week end: oltre 1000 verbali per violazioni al codice della strada, più di 10 le patenti ritirate

Serrati controlli della Polizia Locale nel week end: oltre 1000 verbali elevati per violazione del codice della strada, più di 10 le patenti ritirate.

Verifiche anche nei locali delle zone movida, sanzioni per circa 7mila euro ad un esercizio che somministrava abusivamente alcolici

Sono oltre 1000 gli illeciti rilevati e sanzionati nel fine settimana dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per violazione alle norme del codice della strada.

Nel corso delle verifiche, più di 10 le patenti ritirate e 5 le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza.

In zona Ostiense, durante un posto di controllo, un conducente è stato sorpreso alla guida di un’autovettura con una patente falsa e, al termine degli accertamenti, è stato denunciato.

Più di una cinquantina, invece, le violazioni di carattere amministrativo contestate dalle pattuglie presso locali pubblici ed esercizi commerciali nelle aree maggiormente interessate dai fenomeni di “malamovida”.

In zona Trastevere, gli agenti della Polizia Locale hanno sanzionato per circa 7mila euro un’attività che effettuava la somministrazione abusiva di bevande alcoliche, peraltro oltre gli orari consentiti.

Nel cuore del centro storico, invece, non lontano da Piazza Navona, durante i controlli è stato individuato un esercizio di vicinato intento a svolgere l’attività di laboratorio alimentare senza le necessarie autorizzazioni.

Al termine degli accertamenti, a carico del responsabile sono scattate sanzioni per un ammontare complessivo di circa 3500 euro.

