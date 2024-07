Servizio Civile Universale, online il nuovo bando

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il bando per la selezione di 6.478 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale, di Servizio civile ambientale e di Servizio civile per il Giubileo della Chiesa cattolica nonché di programmi di intervento di Servizio civile universale autofinanziati.

I progetti previsti da Roma Capitale sono 12, suddivisi in diversi programmi, per un impiego complessivo di 162 giovani.

Sono invitati a partecipare i ragazzi dai 18 ai 28 anni; l’impegno sarà di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali ed un rimborso di 507,30 euro mensili.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del 26 settembre 2024.

L’Ufficio del Servizio Civile di Roma Capitale è disponibile ad offrire una consulenza di orientamento in relazione alla scelta del progetto. Per accedere alla consulenza occorre inviare una mail all’indirizzo serviziocivile@comune.roma.it .

Qui tutti i progetti con il numero di volontari da coinvolgere, progetto per progetto.

“I progetti del Servizio Civile rappresentano per i giovani un’importante opportunità di arricchimento e di crescita. Oltre a migliorare le competenze lavorative e relazionali in genere – ha dichiarato il Consigliere Capitolino Lorenzo Marinone, incaricato dal Sindaco per le Politiche Giovanili – i giovani aiuteranno le persone in difficoltà ad utilizzare i servizi digitali, contribuiranno a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di rispettare e proteggere l’ambiente e, in occasione di un evento straordinario quale il Giubileo della Chiesa cattolica, offriranno un importante supporto all’accoglienza e orientamento di pellegrini e turisti.

Si tratto di un importante ruolo di cittadinanza attiva che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile e una comunità più solidale ed inclusiva”.

