Si può fare… Non si può fare

Villa Ada, via Taro, il Comune di Roma per mezzo del Servizio Giardini taglia un albero sul marciapiedi e lascia, come si dice a Roma ” un mozzicone” di vecchio albero con le vecchie radici piantato in terra. Purtroppo sradicarlo avrebbe creato molti. più danni (foto).

Nel fare il lavoro, un paio di mq di marciapiedi in asfalto sono stati tolti ma è stato piantato altro albero in sostituzione … purtroppo dimenticando il ripristino del marciapiede.

Frequentando via Taro, avevo già notato il bel giardino curato di un condominio, anche la pulizia oltre che la cortesia del giovane portiere dello stabile (foto).

Guardare la recinzione in legno sul marciapiede e la bella pianta rigogliosa piantata e cresciuta di fianco al nuovo albero mi ha colpito. Lungo la strada non ce ne sono altre, solo il giovane portiere poteva aver pensato “si può fare…”. E l’ha fatto. L’ho incontrato, me lo ha confermato, l’ho ringraziato, gli ho fatto i miei complimenti.

Poche centinaia di metri, anche qui alberi tagliati e sradicati, ora solo deposito di terra e foglie secche e immondizia. Anche cespugli naturali se desiderate. A via Lariana manca però il “si può fare…”. (foto)

Non disperate, non siate ansiosi (foto), ecco a voi il “non si può fare…” sempre a via Lariana. Il perché della scatola piena di immondizia? Forse per dare una mano all’AMA e al Comune di Roma nella raccolta dell’immondizia… marciapiede per marciapiede. Nuova mission aziendale?

Buona giornata.