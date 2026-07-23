Sicurezza nel IV Municipio: importanti aggiornamenti dalla Prefettura

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“Quella di oggi è stata una giornata importante in Prefettura, nel corso della quale abbiamo ottenuto risultati concreti grazie alle numerose segnalazioni e alle richieste che, come Municipio, portiamo avanti da tempo a tutela dei cittadini e della sicurezza del territorio”. Lo dichiara il Presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, a margine dell’incontro svoltosi oggi in Prefettura.

“Nei prossimi giorni saranno intensificati i servizi di pattugliamento interforze nei quartieri di Casal Bruciato e Colli Aniene, una risposta importante ai recenti episodi che hanno destato preoccupazione tra residenti e commercianti. Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e verso le richieste avanzate dai cittadini.”

“Abbiamo inoltre ricevuto notizie confortanti dal Signor Prefetto riguardo la realizzazione della Cittadella della Sicurezza. Ci è stato confermato che il progetto prosegue il suo percorso e che resta una priorità strategica per rafforzare la presenza dello Stato e dei presìdi di legalità nel quadrante est della città.”

“Un ulteriore risultato significativo è rappresentato dallo sgombero dello stabile di via Pieve Torina, effettuato questa mattina. Un intervento importante che è stato condotto prestando la massima attenzione alle poche situazioni di fragilità presenti, garantendo tutela e assistenza alle persone coinvolte.”

“Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con Prefettura, Questura, Forze dell’Ordine e tutte le istituzioni competenti affinché sicurezza, legalità e decoro urbano restino al centro dell’azione amministrativa. I cittadini del IV Municipio meritano risposte concrete e oggi sono arrivati segnali importanti in questa direzione.” conclude Umberti.

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