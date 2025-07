Siglata l’intesa fra la Regione Lazio e i sindacati sul fondo per il comparto

Un passo importante verso una pubblica amministrazione più efficiente e meritocratica. È stato siglato, alla presenza dell’assessore regionale al Personale Luisa Regimenti, l’accordo definitivo sul Fondo del salario accessorio 2025 per il personale del comparto della Regione Lazio, frutto di un confronto costruttivo tra amministrazione e sindacati.

L’intesa definisce come saranno utilizzate le risorse destinate ai lavoratori regionali per l’anno in corso, puntando a valorizzare le professionalità, migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e sostenere le politiche di innovazione e riorganizzazione della macchina amministrativa regionale.

Tra le novità più rilevanti, il finanziamento dei Differenziali stipendiali per il 2025, con criteri di attribuzione dei punteggi rivisti per essere più equi e trasparenti. Una scelta che premia il merito e la dedizione, rafforzando la motivazione del personale.

Inoltre, sono stanziate risorse per il potenziamento dei Centri per l’Impiego, con incarichi specifici di responsabilità, e per il finanziamento di progetti strategici all’interno delle diverse Direzioni regionali.

«Con questo accordo – ha dichiarato l’assessore Regimenti – prosegue il percorso avviato dalla Giunta Rocca per una gestione più efficiente e partecipata delle risorse umane nella nostra Regione. Vogliamo una Pubblica Amministrazione che selezioni, valuti e premi in base a criteri oggettivi e meritocratici, capace di formare e valorizzare le competenze dei propri dipendenti. Solo così potremo garantire servizi migliori e dipendenti più motivati.»

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.